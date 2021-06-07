‘Patara’dan Kum Çalındı’ İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde, Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altında olan Patara Antik Kenti’nden 2 bin kamyon kum çalındığı iddiasını öne sürmüştü. Üstelik kum sera faaliyetlerinde kullanılacaktı. Yapılacak bu faaliyetlere yönelik Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, “Türkiye'nin 2021'de yer alacağı tüm fuarlarda Patara'yı tanıtabilmemiz için 2021'in de 'Patara Yılı' olarak devam etmesi faydalı olacaktır. Gelecek yıl daha fazla insanın yer alabileceği etkinlikler yapabiliriz" ifadesinde bulunmuştu.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş’un bu iddialarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Patara Antik Kenti’nden kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarının Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu ve söz konusu alanın antik kentin dışında olduğunu bildirdi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz sene, Pandemiden dolayı faaliyetlerini sürdüremeyen Patara Antik Kenti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesi sonrasında, antik kentte yapılan restorasyonun ardından “Patara Yılı Konseri” düzenlenmişti. Düzenlenen konserde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki dünya müziklerinden örneklerin senfoni orkestrası eşliğinde sahne almıştı. Aynı zamanda, dünyaca ünlü DJ Burak Yeter ile La Casa De Papel dizisinin müziğini seslendiren Cecilia Krull da sahne alanlar arasındaydı. Rus sanatçı Siniahrybava Tatsiana ile Hollandalı söz yazarı, yapımcı ve vokalist Allan Eshuijs da konserde sanatseverlerle buluşmuştu. ​Burak Yeter ve beraberindeki sanatçılar, Türk bayrağı açarak Mustafa Kemal Atatürk'ü de şarkılarla anmayı unutmamıştı.

Konser sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Eşi Pervin Ersoy’unda katılım gösterdiği konser sonrası, Mehmet Nuri Ersoy, kendi Twitter hesabından konsere dair paylaşımlarda bulunmuştu. Paylaşımında, “2020 Patara Yılı” vesilesiyle tarihin senfonik ezgilerle harmanlandığı muhteşem bir konser dinledik. Müziğin evrensel diliyle adını bir kez daha dünyaya duyuran Patara Antik Kenti’nde düzenlediğimiz bu konseri icra eden tüm sanatçılara teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulunmuştu.