Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda Partizan, Panathinaikos’u 75-64 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Panathenaic Stadyumu'nda 35 bin basketbolsever tarafından izlendi.

Partizan’da Duane Washington Jr. 13 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Brandon Davies 12 ve Tyrique Jones 11 sayıyla ona destek verdi. Takımın etkili oyunuyla öne çıktığı maçta, güçlü bir performans sergilediler.

Panathinaikos tarafında ise Kendrick Nunn 16 sayıyla dikkat çekti. Jerian Grant 11 sayıyla ona eşlik ederken, Ömer Faruk Yurtseven 15:46 dakikada 6 sayı, 8 ribaund ve 1 asist, Cedi Osman ise 16:38 dakikada 5 sayı, 4 ribaund ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bu sonuç, Partizan’ın turnuvada önemli bir başarı elde etmesine yol açarken, Panathinaikos ise mücadeleci oyunuyla taraftarlarından destek buldu.