Paris Tren İstasyonunda Bıçaklı Adam Polis Tarafından Vurularak Öldürüldü

Fransa'nın başkentindeki polis, Paris'in Gare du Nord istasyonunda kendilerine bıçakla saldırdığı iddia edilen bir kişiyi öldürdü.

Olay, Pazartesi günü saat 07:00 (Tsİ 06:00) sularında Londra'dan gelen trenler için terminusta gerçekleşti.

Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari RMC radyosuna verdiği demeçte, "Onlara saldıran kişi olay yerinde öldü." diyerek iki polis memurunun hafif yaralandığını da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin attığı bir tweette, "Polis ateşli silahlarını kullandı ve böylece hem kendileri hem de gezginler için tüm tehlikeyi ortadan kaldırdı." dedi.

O sırada tren istasyonunda bulunan Bir France Televizyonu gazetecisi, iki silah sesinin duyulabileceği olayın videosunu sosyal medyada paylaştı.

Djebbari, "Polis tarafından istasyonda dolaşan biri olarak bilinen bir kişiydi." diye de ekledi. "Polise bıçakla saldırarak silahlarını kullanmaya zorlamış gibi görünüyor."

Gare du Nord, Avrupa'nın en büyük tren istasyonlarından biridir ve Birleşik Krallık ve Belçika'ya bağlanan uluslararası tren seferlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Djebarri, olayın Pazartesi sabahı trafikte büyük aksamalara yol açtığını söyledi. Bakan, olayın terörle ilgili olmadığının düşünülmüş olduğunu da sözlerine ekledi.

Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Fransız seçmenlerin şiddet suçu ve terörizmle ilgili endişeleri önemli endişeler arasında yer alıyor.