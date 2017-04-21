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Paris'te Terör Alarmı! Metrolar Kapatıldı
21 Nisan 2017, 00:05
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından kentte kırmızı alarm verildi, metrolar kapatıldı. Polis olayın e terör saldırısı ihtimalinin üzerinde duruyor.
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