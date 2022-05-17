Paraya Sıkışan Ev Hanımlarına Nakit Ödeme Verilmekte, Kefilsiz 15.000 TL Başvuru Ekranı Açıldı, Onay Verilecek

Para ihtiyacı olan ev hanımları için nakit kampanyası başlatan Akbank ve Denizbank kefilsiz ve gelir belgisiz olarak 15 bin TL kadar ödeme vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, Akbank ve Denizbank üzerinden gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Bu iki bankanın yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun müşteri olması daha önce banka çalışması olması gerekiyor. Ev hanımı olan kişiler daha önce bankalardan kredi kartı kullandıysa ve bu kredi kartı ödemelerinde herhangibir sıkıntı yaşamadıysa, Akbank ve Denizbank'ın gelir belgesiz olarak vermiş olduğu bu kredi kampanyasına katılabilir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda bu bankanın SMS kredi servisini kullanabilir. Ev hanıma olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarası 44 25 numarasına göndermesi durumunda hemen kredi başvurusunda bulunacaktır. Akbank hesabı olan ve bu bankadan internet bankacılığı kullanan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir, buradan 36 ay vadeli 15000 tl kredi kullanabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda, banka sizlere onay verirse, şubelere gitmeden hemen işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Denizbank

DenizBank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerde, Akbank'ta olduğu gibi SMS ile hemen sonuç alabilmektedir. Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşları SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa kendi cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli mesaj ile hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını, 5 dakika içerisinde görebileceklerdir. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Yapılacak olan başvurular sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak, onaylanan tutarı, hemen anında hesabınıza gönderecektir. DenizBank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte de başvuru yapabilecek, ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak tüm şubelere gitmeden nekadar kredi onay aldığınızı görebileceksiniz.