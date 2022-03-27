Paraya İhtiyacı Olanlara Sevindirici Haber: PTT'den Şartsız ve Kefilsiz Bir Şekilde Destek Ödemeleri yapılmaya Başlandı. Son dakika haberi ile sizlerde hemen onay alacaksınız. İhtiyaç sahibi vatandaşların PTT üzerinden hesaplarına finansal destek ödemeleri Bugünden itibaren yapılmaya başlandı. Üstelik şartsız, kefilsiz bir şekilde uygun oranlarda sunulacak. İşte ayrıntılar...

Yurttaşların son dönemlerde artış gösteren maket gereksinimlerine finansman çözümleri sunulmaya devam ediliyor. PTT ile Aktif Bank arasında gerçekleştirilen iş ortaklığı sözleşmesi kapsamında ihtiyaç kredisi ile özellikle dar gelirli yurttaşların gereksinim duydukları nakit desteğine çok kolay bir şekilde ulaşmaları mümkün hale geliyor. Uygun geri ödeme alternatiflerine sahip kredi desteği aracılığı ile vatandaşların aramış oldukları finansman fırsatı böylelikle vatandaşlara sunulacak. 30 bin TL'ye varan nakit ihtiyaçları açısından vatandaşların istedikleri miktarda nakit desteği almayı istemeleri halinde PTT üzerinden kredi müracaatlarını gerçekleştirerek ihtiyaçları açısından nakit para kullanmaları da mümkün hale gelecek. Diğer taraftan PTT ile Aktif Bank işbirliği ile gerçekleştirilen sözleşme kapsamında emekli vatandaşlara özel bir şekilde pek çok farklı oranlarda ve türlerde avantajlı kredi uygulamaları sunulmaya başlandı.

PTT İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT tarafından sunulan ihtiyaç kredisine başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla öncelikli olarak kefinsiz ve şartsız bir şekilde kredi verildiğini bilmeniz gerekiyor. Aktif Bank ile anlaşma sağlayan PTT üzerinden sağlanmakta olan kredi açısından 30 bin TL'ye varan nakit ihtiyaçları açısından yurttaşların 36 aylık vade seçeneği ile bu krediyi kullanmaları mümkün. Yüzde 2.99 faiz oranından başlayan rakamlar ile PTT iş yerlerine giderek çok rahat bir şekilde kredi İsteğinizi iletmeniz mümkündür. Uygun ödeme tablosundan faydalanarak geri taksit ödemelerinizi ise bütçenize uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz.