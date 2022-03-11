Paralar PTT’den alınacak! Faturasını getirene para verilecek!

Özellikle son iki ay içerisinde çeşitli tüketim kalemlerine yapılan zamlar vatandaşın gelir ve gider dengesini oluşturma konusunda bir hayli zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Bu konuda devlet tarafından sunulan bazı yardım kalemleri ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu kalemler arasında yer alan elektrik fatura yardımı ise en çok rahatlık sağlayacak destekler arasında yer almaktadır. Elektrik faturasını ödemekte zorluk yaşayan aileler için elektrik faturalarına yönelik bazı destek kampanyaları yapılmaktadır.

Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar için PTT üzerinden yapılan bu destek ödemesinde ailenin gelir durumu önemlidir. Buna göre devlet tarafından yapılacak destek ödemesi 103 TL ile 206 TL arasında değişmektedir. Örneğin dört kişilik bir aile için 171 TL düzeyinde bir destek ödemesi yapılacaktır. Destek ödemesi kapsamında ödemeden faydalanacak şartlar araştırıldıktan sonra devlet tarafından bu ödeme ailelere PTT üzerinden yapılacaktır.

Evde yaşamakta olan kişi sayısına bağlı olarak elektrik fatura yardım miktarları;

1-2 kişi için 103 Lira

3 kişi için 137,33 Lira

4 kişi için 171,67 Lira

5 kişi için 206 Lira ödenecektir.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU

Devlet tarafından sunulan destek ödemesini almak isteyen aileler kimlik ve elektrik faturaları ile beraber PTT şubesine giderek başvuru işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Ancak evden çıkamayacak kişiler için ise internet üzerinden işlem gerçekleştirebileceklerdir. Bu sayede devletin sunmakta oldu ihtiyaç sahipleri için düzenlenen özel deste kalemlerinden faydalanmak mümkündür.