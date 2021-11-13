Paralar Hesaba Yatıyor, Hesabını Kontrol Edenler ATM den Çekiyor

Son dakika haberi Yapı Kredi Bankası tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında Banka hesabı olan kişiler internet bankacılığı üzerinden veya SMS atarak kredi başvurusu yaptıysa onay alabilir ve bu onaylı tutarı hemen kendi hesabına yatırabilir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kredi kampanyaları ile son zamanlarda oldukça fazla ündeme gelmektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile istedikleri kadar limitlere başvuru yapabilir. Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve Bu bankada hesabınız var ise banka şubelerine gitmeden hemen hesaba para yatırabilirsiniz. Bunun için Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Eğer mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapamadığı sanız Kredi kullanacak olan kişiler SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir.

Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmından bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık geliri yazarak 4411 numarasına bu mesajı gönderin. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu bu şekilde yapmış olacaksınız. 4411 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ne kadar kredi onayı aldığınız cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile öğrenilecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan kişiler mobil uygulamaya girerek sms ile ne kadar kredi onayı aldıysa sizlere mobil uygulama üzerinden hesabınıza bu parayı yatırma imkanı sunacak. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atmanız gerekmekte.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yapacak olan kişiler bankada hesabı olması ve bu hesap üzerinden bir internet şifresi alması gerekmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde masrafsız ve düşük faizli kredi kullanabileceğiniz gibi ayrıca diğer tüm bankacılık işlemlerinizi 7/24 saat yapabilirsiniz.