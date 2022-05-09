Para ihtiyacı olanlar için nakit haberi! Bugün hesaplara yatacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek verecek olan Akbank, yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi onayı vereceğini açıkladı.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanyada başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak, 20000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank üzerinden nakit kredi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşların başvuru yapmaları durumunda değerlendirme, kimlik numaraları üzerinden yapılmaktadır. Akbank, en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi olan cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvuru yöntemiyle birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilir başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde kredi onay alabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında banka sizlere, SMS ile şekilde başvuru imkanı sağlamaktadır.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması, sigortalı olarak çalışıyor olması, emekli olması gerekmektedir. Özellikle emekli olan vatandaşların nakit kredi kampanyasına katılarak, işlem yapabilmeleri için bu bankaya maaş taşımaları durumunda daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son işyerlerinde enaz 6 aydır sigorta birimlerine yatıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Banka kredi puanı 1200 üzerinde olan herkesin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyada düşük faizlerle kredi kullanmak istiyorsanız, daha yüksek limitlerde bir kredi puanınızın olması gerekmektedir.