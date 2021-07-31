Para İhtiyacı Olan Kişilere, 36 Ay Vadeye Kadar 74000 TL Kredi Gelir Belgesiz Olarak Ödenecek, Kampanya Rekor Kırıyor. Uygun faizlerle kredi kullanacak kişilere, hemen destek verilecek. Son dakika olarak 3 banka yeni kampanya duyurusu yaptı. İşte detaylar...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredilerini anında aynı gün içerisinde kullanacaklardır. 74000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsanız, bazı kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvuru şartları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 ile 65 yaş arasında olması gerekmektedir. 65 yaş üzerinde olan kişilerin ise emekli olmaları durumunda kredi onay alacaklardır. 74000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankadan kredi kullanmak istiyorsa, en az kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişilerin bankalardan daha önce bir sıkıntısı olmaması, icralık avukatlık, kırmızı kalem ve kara liste gibi listelerde bulunmaması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin diğer bankalara sürekli olarak başvuru yapmaması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca e haciz gibi haciz durumları da hesaplarında bulunmaması gerekiyor. 74000 TL kredi onayı aldığınız zaman gelir durumunuza bakılacaktır. Eğer emekliyseniz emekli maaşınızı kredi onayı aldığınız bankadan almanız veya bu bankaya taşımanız gerekiyor.

Sizlerde bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız anında sonuç alabileceğiniz bankalar şu şekildedir.

VakıfBank 74.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden 74.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Banka devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığınız zaman daha düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sunan bankalardan birisidir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka şubelerine giderken kimliklerini ve gelir belgelerinin yanında götürmeleri gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı alırlarsa, banka bu kişilerin sigorta durumuna bakacaktır. Bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız, en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortanızın yatmış olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını vakıf, banka taşımaları durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Üstelik emekli olan müşterilere, emekli maaşlarının 22 katına kadar kredi kullanabilirler. 74000 TL kredi kullandığınız zaman 36 ay vade yapabilir, ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Akbank 74.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 74.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar bu kredileri banka şubesinden internet sitesinden ve internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. Akbank, hesabınız varsa, banka şubelerine gitmeden 74.000 TL gibi yüksek limitli kredileri şubesiz olarak online banka hesabınıza atarak, kullanabileceğiniz bir sistem vardır. Bu sistemde banka Akbank Direkt uygulaması ile müşterilerine internet bankacılığı kredisi vermektedir. Akbank Direkt uygulamasına girdikten sonra buradan kredi başvurusunu yaparsanız ve kredi onayı alırsanız hemen bu kredi onayı sizin hesabınıza yatacak ve bu kritiği hemen kullanabileceksiniz. Akbank üzerinden ayrıca SMS atarak, kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak, 4425 numarasına gönderip, bu bankadan SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA 74.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

74.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için Garanti BBVA, şubelerine giderek de kredi kullanabilirsiniz. Size en yakın Garanti Bankası şubesine gittiğiniz zaman kimliğinizi, Personele verip, kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman sizlere hemen ne kadar kredi onayı aldığını söylenecektir. Bu banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 74000 TL'ye kadar kredi onayı almaları durumunda kredilerini 36 ay vadeye kadar ve 3 ayı ertelemeli olarak kullanabilirler. Kredi kullanan kişiler, ayrıca diğer bankadaki olan borçlarında kapatan, borç kapatma kredisi alabilir.