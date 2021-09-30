Para Biriktirenlere Müjdeli Haber Geldi! Mevduat Faiz Oranları Hesaplama İşlemi İle En İyi Faiz Oranları

Bireysel tasarruf ve birikim için önemli rolü olan mevduat faiz oranları hesaplama işlemi, pek çok kişiye kazanç sağlıyor. Birçok kişi enflasyonun paralarına verdiği zarardan kurtulmak ve değer kaybını önlemek için mevduat hesabı yöntemine başvuruyor. Kimi zaman da gelirlerinin bir kısmını birikim amaçlı bu hesaplara yatırıyorlar. Bu sayede paralarının değerini koruyarak faiz gelirleriyle tasarruf sağlamayı amaçlıyorlar.

İşte bu işlem için iyi bir araştırma yapmanız ve bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Hangi bankanın size en iyi faiz fırsatlarını sunduğunu öğrenerek bu bilgileri edinmeniz mümkün hale geliyor. Bunun için haberimizde, bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarıyla ilgili bir araştırmayı sizler için derledik.

Mevduat Nedir? En Yüksek Mevduat Faiz Oranları Nelerdir?

Mevduat faiz oranları hesaplama işleminden önce mevduat nedir sorusunun cevabını öğrenmekte fayda var. Bankalarda bulunan mevduat hesapları, bireylerin bankadaki maddi varlıklarını tanımlayan hesaplardır. En basit tarifiyle, bankaya koyduğunuz para sizin mevduatınızdır. Bu hesabınızı dilerseniz vadeli, dilerseniz vadesiz hesap olarak kullanmanız mümkündür.

Vadesiz hesabınızda paranız herhangi bir değer kazanmaz. Ancak vadeli bir mevduat hesabınız varsa, vade tarihiniz geldiğinde bankanızın belirlediği oranda faiz miktarı hesabınıza aktarılır. Bu sayede biriktirmiş olduğunuz anaparanıza ek gelir kazanmış olursunuz. İşte bu hesap için, mevduat faiz oranları en uygun olan bankayı seçerek birikiminizi katlayabilirsiniz.

Mevduat Faiz Oranları Hesaplama İşlemi Nedir? Mevduat Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Mevduat faizi hesaplarken belirli kurallara göre hesaplama yapılır. Hesaplama noktasında dikkat etmeniz gereken unsurlar; anapara, faiz oranı ve vade süresidir. Bu hesaplama tek bir şekilde yapılsa da, bankaların sunduğu fırsatlar ve şartlar her zaman aynı olmayabilir. Bu sebeple her bankayı inceleyerek, mevduat faiz oranları en uygun olan seçimi yapmanızda fayda var.

32 Günlük Mevduata Göre Faiz Oranı EN İyi Olan Bankalar

Araştırmalara göre mevduat faiz oranları hesaplama işleminde, son zamanların en iyi faiz oranlarından birini Burgan Bank veriyor.%1,60 oranındaki bu faiz miktarı paranıza değer katıyor. Örneğin, buraya yatırdığınız 50 bin TL, 32 günlük vade sonunda size 816,22 TL kazandırıyor. Bunun dışında %1,50 oranındaki faiz fırsatlarını veren bankalar ise; Anadolu Bank, Alternatif Bank, Fibabank, ING Bank olarak karşımıza çıkıyor.