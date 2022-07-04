Papua Yeni Gine Kilit Seçimlerde Oy Kullanmaya Başladı

Papua Yeni Gine'deki seçmenler, ülkedeki genel seçimlerde oy vermenin ilk gününde oy kullanmak için sandık başına gidiyor.

Pazartesi günkü oylama için yaklaşık 10.000 polis, ordu ve ıslah hizmetleri personeli seferber edildi. Avustralya ayrıca, yolsuzluk ve seçimle ilgili cinayet geçmişi olan dokuz milyonluk ülke genelinde uzun oylama sürecinin güvence altına alınmasına yardımcı olmak için nakliye uçaklarıyla 130 askeri görevlendirdi.

Oylamanın 18 gün sürmesi planlanıyor ve sonucun Ağustos ayına kadar netleşmesi beklenmiyor.

Başbakan James Marape, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Şeffaflık istiyoruz, hesap verebilirlik istiyoruz ve hepsinden öte, güvenli, adil ve güvenli bir seçim dönemi istiyoruz" dedi.

Papua Yeni Gine'de, özellikle uzak ve dağlık illerde, seçim rekabetleri hızla kan dökülebilir.

2017'deki son oylama sırasında , Avustralya Ulusal Üniversitesi gözlemcileri, seçimle ilgili 200'den fazla cinayeti ve yaygın “ciddi usulsüzlükleri” belgeledi.

Papua Yeni Gine polisine göre, bu yıl seçimle ilgili 15 ölüm kaydedildi.

Polis yerel basına verdiği demeçte, dağlık eyalet Enga'da bir adayın 26 Haziran'da siyasi rakibinin destekçisini vurup öldürmekle suçlandığını söyledi.

Marape, kampanya sonu mesajında ​​“kamu hizmetinin tüm katmanlarında hâlâ yaygın yolsuzluk” olduğunu kabul etti.

Papua Yeni Gine'yi “en zengin Siyah Hıristiyan ulus” yapma sözü veren başbakan, ülkenin “Tanrı vergisi” kaynaklarına rağmen gelişme eksikliği olduğunu söyledi.

Pangu partisine liderlik eden Marape, “Ülkemiz için yapılacak daha çok şey olduğunu kabul ediyorum” dedi.

O, üç yıl önce yaygın yolsuzluk baskısı ve madencilik servetini halka yayma konusundaki başarısızlığı nedeniyle lider olarak istifa eden selefi Peter O'Neill'den zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya.

Halkın Ulusal Kongresi partisinden O'Neill, özel yatırımları çekme ve kaynak endüstrisini canlandırma sözü verdi.

Ülke büyük gaz, petrol, altın ve bakır yataklarına sahiptir ve ormancılık ve tarım ürünleri ihracatçısıdır.

O'Neill, "Ülkemizin çevresinde seçimin çok kötü hazırlandığına dair endişe verici işaretler var ve müdahalenin yaygın olduğu görülüyor," diye suçladı.

"Güvenlik güçlerimizin her düzeydeki iyi görevlilerinin özgür, adil ve güvenli seçimler yapmamızı sağlayacağını umuyorum."

Analistler, yeni liderin 2017 seçimlerinden bu yana kadın üyeye sahip olmayan erkek egemen 118 sandalyeli parlamentoda bir koalisyon hükümetini bir araya getirmek zorunda kalacağını söylüyor.

Sidney merkezli bağımsız Lowy Enstitüsü düşünce kuruluşunda Pasifik araştırmacısı olan Jessica Collins, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Seçimler her zaman dağınık ve kaotik ve çok şiddetli olabilir" dedi.