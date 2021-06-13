Papara çöktü mü? Papara ne oldu? Papara giriş yapılamıyor sorunu!

En çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan Papara mobil ve masaüstü erişim sağlanamadı. Hem para yatırma hem para çekme işlemleri kısa sürede duran Papara erişim sağlanabiliyor mu?

Papara çöktü mü?

13 Haziran 2021 pazar gecesi Papara kısa süreliğine çöktü. Konuyla ilgili çok hızlı hamle yapan Papara yetkilieri problemin an itibariyle çözüldüğü hem para yatırma hem para çekme işlemlerinin kaldığı yerden devam ettiğini duyurdu.

Papara düzeldi mi?

Papara 13 Haziran tarihinde çöktüği girişlerin yapılamadı ancak kısa sürede işlemlerin yeniden başlar hale geldiği bildirildi.

Papara an itibariyle düzeldi.