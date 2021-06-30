Pandemi Kredisi Veren Bankaların Listesi Resmi Gazetede Yayınlandı, Son Dakika Hangi Bankalar Nakit Destek Verecek

Pandemi Destek Kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşterilere, Resmi Gazetede yayınlanan Son dakika haberi ile birlikte hangi bankaların kredi başvurusu yapacağı belli oldu. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, pandemi destek kredisi almak istiyorsa, kamu bankaları ve özel bankalar aracılığı ile 10000 TL ve 50000 TL arasında, pandemi destek kredisi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası İş Bankası Garanti Bankası, Denizbank ve Şekerbank üzerinden, pandemi destek kredileri verilecektir. Bu kredileri alarak hemen nekadar kredi başvurusu yapabileceğinizi öğrenebilir, sonucunu da hemen aynı gün içerisinde bankaları aracılığı ile sorgulayabilirsiniz. Alacağımız pandemi destek kredileri 36 ay vadeye kadar verilirken, ilk taksit ödemesinde de 90 güne kadar erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Pandemi Kredisi

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, yeni kampanyasını duyurdu. Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra banka başvuru almaya başladı. Ziraat Bankası üzerinden, pandemi destek kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olması durumunda bu kredileri 36 ay vadeye kadar 50000 TL'ye kadar kullanabilecekler. Kredi kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurularında bulunabilirler. Banka ayrıca Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de 50000 TL'ye kadar kredi onayı verecek. Ziraat Bankası üzerinden, pandemi kredisi kullanan kişilere 50000 TL'ye kadar kredi onayı almaları ile birlikte banka şubelerine gitmeden onay almak istiyorlarsa, mobil uygulama üzerinden kredi onay almadı ve onaylanan kredide hesabın atmaları gerekiyor. Ayrıca bu banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler bankanın vermiş olduğu kredi kartını da alabilmektedirler.

Vakıfbank Pandemi Kredisi

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de pandemi destek kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde işlem yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Vakıfbank pandemi destek kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli kredi şartlarına uygun olması durumunda hızlı birşekilde anında onay alabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi kullanırken diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında bu alacakları krediyle birlikte ödeyebilirler. Vakıfbank, devlet destekli olarak vermiş olduğu, pandemi kredilerinde düşük faiz oranlarıyla birlikte müşterilerine kredi imkanı sunacaktır.

Faizsiz Pandemi Kredisi Hangi Bankada?

Kredi kullanmak isteyen kişiler eğer faizsiz olarak pandemi destek kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek katılım bankaları üzerinden başvurularını yapabilirler. Katılım bankaları üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka sizlerin kredi sonucuna göre, faizsiz kredi kullandırır. Genellikle bu bankalar üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi verilmektedir. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden düşük kar payı oranlarıyla kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası şubelerinden ayrıca emekli olan kişilere de pandemi destek kredisi ayrı bir kampanya olarak sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere 100000 TL'ye kadar emekli kredisi veriliyor.