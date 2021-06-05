Pandemi için son kredi fırsatı! Çalışan Çalışmayan herkese 50 bin TL ödeme

Pandemi döneminde devlet destekli olarak verilen sosyal yardımlar ile birlikte bankalarında yaptığı kredi kampanyaları oldukça önemli olmaktadır. Pandemi destek kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, pandemi boyunca bu kredileri alabileceklerdir. 50 bin TL'ye kadar verilen bu krediler 36 ay vadeli olarak çalışan, çalışmayan, emekli olan ve esnaf olan kişilere verilmektedir. Pandemi normalleşmesi sonrasında Haziran ayından itibaren yapılan bu kredi kampanyaları ile ilgili detaylarda bankalar tarafından verilmeye başladı.

Pandemi döneminde oldukça sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu sıkıntıların en büyüğü ise maddi sıkıntılar olmaktadır. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar, maddi durumlarına göre devletten yardım alabilmektedir. Verilen yardımların haricinde de bazı bankalar ertelemeli olarak kişilere krediler vermektedir. Son dakika kampanyası olarak yapılan kredilerden birisi de pandemi destek kredisi olmaktadır. Pandemi destek kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu krediler bankalar aracılığı ile alabileceklerdir. Şimdi sizlere bankaların yaptıkları pandemi kredileri ile ilgili bilgiler verelim...

Vakıfbank'tan 50 bin TL Nakit Desteği Başladı

Vakıfbank üzerinden 50 bin TL'ye kadar nakit destek alabilirsiniz. Destek kredisi başvurusu banka şubesinden ve bankanın internet sitesi üzerinden yapılıyor. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişiler için verilen bu destek kredisi onay almanız ile hemen hesabınıza yatacaktır. Banka 36 ay vadeli verdiği bu kredilerde taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, şartlara uygun olması durumunda Vakıfbank destek kredisini alabilecektir. Başvuru yapan kişilerin emekli olması ve bu bankadan maaş alması kredi limitlerini arttırmaktadır.

Akbank Online 50 bin TL Nakit Veriyor

Akbank üzerinden de online 50 bin TL nakit verilecek. Kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadeli kredilerini banka şubelerine gitmeden Akbank Direkt uygulamasını kullanarak alabileceklerdir. Akbank online olarak 50 bin TL nakit destek kredisi verdiğinde kişilerin kredi notuna göre faiz oranı belirleyecektir. Uygun faiz oranları ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Akbank müşterisi olmanız ve Akbank internet bankacılığı kullanmanız gerekmektedir. Bu şekilde banka sizlere anında sonuç verecektir. Onaylanan kredinizi Akbank Direkt uygulamasından kullanabilirsiniz. Eğer bu bankada hesabınız yoksa SMS atarak başvuru yapabiliyorsunuz. Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına gönderin.

QNB Finansbank'tan Pandemiye Özel Mesajla Kredi Başvurusu

QNB Finansbank pandemiye özel olarak uygun faizlerle kredi imkanı sağlıyor. Kredi sonucu uygun olan kişiler hemen bu bankadan şubelerden veya online olarak internet bankacılığından kredi hesaba atabilecektir. Başvuru için sadece TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına göndermeniz yeterlidir. 50 bin TL nakit onayı alırsanız, mesaj attığınız cep telefonuna uygun faizlerle kredi sonucu gelecektir. Kişilerin emekli olması durumunda emekli kredisi, esnaf olması durumunda da ticari kredi talepleri alınacaktır.

Ziraat Bankası Tam Destek Veriyor

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapan kişilere hızlı sonuç ve tam destek verecek. Banka şubelerine giderek başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de pandemi destek kredisi alabilirsiniz. Pandemi destek kredileri 36 ay vadeli veriliyor. Banka şubesine giden kişiler, emekli veya çalışan olması gerekmektedir. Eğer yeni işten ayrıldıysanız ve sigortanız yatmıyorsa Ziraat Bankası onay vermeyecektir. Yukarıda verdiğimiz diğer bankaları deneyebilirsiniz.