Pandemi Hipertansiyon Yaşını Düşürdü!

İleri yaş hastalığı olarak da tanınan hipertansiyonun bir süredir değişen yaşam tarzları sebebi ile her yaşta görünür hale geldiğini ifade eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Dr. İstemihan Tengiz önemli açıklamalarda bulundu.

Salgın döneminin beraberinde getirdiği hareketsizliğin ve kilo almaya elverişli ortamın oluşturduğu durumun kişilerin yaşam tarzını değiştirdiği anlatıldı. Tengiz, kişilerin özellikle son dönemlerde pandemi sebebiyle evlerinde kapanmak zorunda kaldığını ve bu durumun yaşam tarzlarında bazı değişikliklere neden olduğunu söyledi.

Yeni yaşam tarzlarının en başta kilo almaya sebep olduğu ve gençlerde stres katsayısının arttığı söylenildi. Stres kat sayısındaki artış ile kilo alımının hipertansiyon sıklığını artırmaya başladığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte hipertansiyon görülme sıklığının genç yaşa doğru kaymaya başladığı hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Toplumda en sık görülen önlenebilir ölüm sebeplerinin başında gelen hipertansiyon hakkında açıklamalarda bulunan Profesör Doktor İstemihan Tengiz hipertansiyon ile mücadele konusunda toplumda farkındalığın arttırılması gerektiğini açıkladı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sağlık sorununun hipertansiyon olduğunu söyleyen Tengiz, yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu da anlattı.

Bir insanın yaş aldığı zaman hipertansiyon olabileceğini bilerek düzenli olarak kendi kan basıncını kontrol etmesi gerektiği hakkında açıklamalar yapan Tengiz, eşik değerinin geçildiği sırada uygun yaşam tarzı değişikliğini tavsiye ettiklerini söyledi. Yine de kan basıncının kontrol altına alınamıyorsa ilaç tedavisine başlanmasının gerekli olduğu da belirtildi.

Pandemi sebebiyle yaşanan koşullarda tansiyon gibi temalarda sorun yaşayan kişilerin hastaneye gitmeyi erteledikleri ve aşılama sürecinin de hız kazanması ile birlikte son dönemde bazı durumların yavaş yavaş değiştiği ifade edildi. Profesör Doktor İstemihan Tengiz, yaşam tarzı değişikliğinin hipertansiyonu gelişiminde en önemli faktör olduğuna vurgu yaptı. İlk olarak uygun kiloda olmamız gerektiği söylenildi ve tuz tüketimine de dikkat edilmesi gerektiği hakkında açıklamalar gerçekleşti.