EuroLeague’in son şampiyonu Panathinaikos BC, sezonun başlamasına kısa bir süre kala ciddi bir sakatlık krizi ile karşı karşıya. Fenerbahçe Beko'dan transfer edilen yıldız oyuncular Kostas Sloukas, Lorenzo Brown ve Kostas Antetokounmpo, sakatlıkları nedeniyle sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.

Başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos, yaz döneminde Maccabi Tel Aviv'den kadrosuna kattığı Lorenzo Brown'un ayağında iltihap oluştuğunu duyurdu. 34 yaşındaki deneyimli guard, bu sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarını kaçıracak.

Diğer bir üzücü haber ise, geçen sezon Fenerbahçe'den transfer edilen Kostas Antetokounmpo'dan geldi. Genç oyuncunun sağ elinde meydana gelen kırık, onu sezonun ilk bölümünde kadrodan uzak tutacak gibi görünüyor.

Kostas Sloukas ise dizindeki ağrılar nedeniyle MR’a girecek. Geçen sezon Final Four’da MVP seçilen Sloukas’ın durumu merakla bekleniyor. Panathinaikos’un bu sakatlıklarla nasıl bir yol izleyeceği ise basketbolseverler tarafından takip ediliyor.