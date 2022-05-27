Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda son hali üzdü!

Sabah saatlerinden itibaren Pakize Suda öldü, Pakize Suda hayatını kaybetti haberleri herkesi üzmüştü. Peki Pakize Suda hayatta mı? Pakize Suda öldü mü sizler için araştırdık!

Pakize Suda öldü mü?

Pakize Suda sağlık durumuyla ilgili en önemli açıklamayı yeğeni yaptı. Dilara Elagözlü yazılı olarak yaptığı açıklamada "Pakize Suda gayet sağlıklı bir durumda, tedavi süreci devam ediyor.. bilgilerinize" açıklaması yaptı.

7'den 70'e herkesin çok sevdiği Pakize Suda hayatta olması herkesi sevindirdi. Sabah saatlerinde Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı olan Pakize Suda hayatını kaybetti haberleri böylelikle yalanlanmış oldu.

Pakize Suda son hali görüntüleri!

Pakize Suda son görüntüleri sonrası hastalığı herkesi üzdü. Demans hastalığı ile savaşan ünlü isim, hastalıktan kurtulmak için var gücüyle çalışıyor.

Pakize Suda şu an için hayatta ve ölüm riski bulunmuyor.