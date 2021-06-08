Pakistan’da Tren Kazası: Sindh Çarpışmasında Düzinelerce Kişi Öldü

Yetkililer, Sindh eyaletinde seyahat eden bir trenin raydan çıkarak başka bir raya indiğini söyledi. Yolcularla dolu olan ikinci tren daha sonra çarpıştı ve devrildi.

Kurtarma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, bazılarının durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor.

Pakistan son yıllarda bir dizi ölümcül tren kazası gördü. Yerel basında çıkan haberlere göre, 2013 ve 2019 yılları arasında bu tür olaylarda 150 kişi öldü.

Ghotki semtindeki kaza, Pazartesi günü erken saatlerde Karaçi'den gelen Millat Ekspresi'nin raydan çıkarak başka bir raya düşmesiyle meydana geldi. Raydan çıkmanın neden olduğu belli değil.

Ravalpindi'den gelen Sir Syed Express yolu dolu olan trenle çarpıştı ve devrildi.

Karışık enkazda mahsur kalanları kurtarmak için özel ekipman getirildi.

Ghotki bölgesinde üst düzey bir yetkili olan Usman Abdullah, Reuters haber ajansına, trende hala kaç kişinin mahsur kaldığını bilmenin zor olduğunu söyledi.

"Tamamen parçalanmış yaklaşık altı ila sekiz vagon [vagon] var... bir yataklı tren, AC [klimalı] sınıfı ve ayrıca bu tarafta 47 ila 50 kişinin bulunduğu ekonomi sınıfı var ve Diğer trende yaklaşık 50 ila 60 kişi" dedi.

Başbakan Imran Khan, kaza karşısında "şok olduğunu" söyledi ve tam bir soruşturma sözü verdi.

Bilgi Bakanı Fawad Chaudhry, 100'den fazla kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından korkulduğunu söyledi.

"Maalesef uzun bir süredir demiryolu sistemimiz ve diğer departmanlarımız onlara yatırılması gereken finansmandan mahrum kaldı" dedi. "Sonuç olarak, bu bölümlerde bir bozulmaya tanık oluyoruz."

Trenlerden birinde bulunan bir yolcu, Agence France-Presse'ye hayatta kaldığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

"03:30'da oldu" dedi. "Sersemlik hissettiğimizde uyuyorduk. Bagaj düşmeye başladı. Tanrıya şükür güvende kaldık."

Yaralılarla ilgilenmek için bölgedeki hastaneler acil durum alarmına geçirildi ve yolcular için yardım hattı merkezleri kuruldu.

Pakistan'da, genellikle raydan çıkma ve insansız demiryolu geçişlerindeki çarpışmalardan kaynaklanan demiryolu kazaları nadir değildir.

Demiryolları, özellikle Pakistan'ın uzunluğunu ve genişliğini kapsayan rayları ile orta ve alt gelir grupları arasında önemli bir seyahat şeklidir. Ancak, vagonlar genellikle aşırı kalabalık ve trenlerin çoğu kötü durumda.

Geçen Temmuz ayında Pencap eyaletine bağlı Sheikhupura yakınlarında Karaçi'den Lahor'a giden bir trenin Sih hacıları taşıyan bir minibüse çarpması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti.