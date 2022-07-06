Pakistan Polisi, Çin Vatandaşlarına Yönelik Ölümcül Bombalama Olayının Zanlısını Tutukladı

Pakistan , Nisan ayında Karaçi Üniversitesi'nde Çinli öğretmenlere yönelik ölümcül bir intihar bombası saldırısına teknik destek sağladığı iddia edilen bir adamı tutukladığını açıkladı .

Şüpheli bir kadın intihar bombacısı , uzun zamandır müttefik olan Çin'in Pakistan'da çalışan vatandaşlarına karşı bu yıl ilk büyük saldırıda, Pekin'den güçlü kınama alarak üç Çinli öğretmeni öldürdü.

Minibüs şoförü ve Çin'in üniversitede yürüttüğü bir kültür ve eğitim programı olan Konfüçyüs Enstitüsü'nden üç Çinli personel de dahil olmak üzere toplam dört kişi öldü.

Sindh eyaleti enformasyon bakanı Sharjeel Memon düzenlediği basın toplantısında, saldırının iki ayrılıkçı grubun , Belucistan Kurtuluş Cephesi (BLF) ve Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) ortak çabalarının sonucu olduğunu söyledi.

Suçlanan adam Dad Bakash, Pazartesi günü Karaçi'nin batısında tutuklandığını ve BLF'nin uyuyan bir hücresinin komutanı olduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından verilen görevde Karaçi Üniversitesi'nde ve önemli tesislerde Çin vatandaşlarını gözetlediğini itiraf etti ve kadın intihar bombacısı ve kocasıyla bir araya geldi ve yardım sağladı."

Son zamanlarda Pakistan, Pakistan'da çalışan Çinlilere kusursuz güvenlik sağlamak için Çin hükümetinin artan baskısı altında.

Maden bakımından zengin Belucistan, Gwadar şehrinde, Pekin'in Başkan Xi Jinping'in ticaret bağlantılarını genişletmeye yönelik Kuşak ve Yol girişiminin bir parçası olan Çin Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesi kapsamında geliştirmekte olduğu bir derin su limanına ev sahipliği yapıyor.

Memon, sanıkların müfettişlere militan ağının komşu ülkelere yayıldığını ve bu ülkelerdeki ayrılıkçı gruplarla da temas halinde olduklarını söyledi.

Beluci ayrılıkçı savaşçıları, Belucistan'ın tam bağımsızlığı ve bölgenin maden ve madenlerinden daha fazla pay almak için savaştıklarını söylüyorlar. Gruplar genellikle gaz projelerine, altyapıya ve güvenlik güçlerine saldırıyor.