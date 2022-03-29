Pakistan Parlamentosunda Khan'ı Görevden Almak İçin Gensoru Önergesi

Pakistanlı muhalif milletvekilleri, ülke ekonomisini kötü yönetdiği suçlamaları üzerine Khan hükümetini görevden alma umuduyla parlamentoda Başbakan İmran Han hakkında gensoru önergesi başlattı.

Meclis önerge üzerinde Perşembe günü bir tartışmaya başlayacak ve yedi gün içinde oylama yapılacak.

Ulusal Meclis'teki veya parlamentonun alt meclisindeki muhalefet lideri Şehbaz Şerif, Pazartesi günü Khan aleyhinde gensoru önergesini sundu.

Televizyonda canlı yayınlanan gensoru önergesinden okuyan Şerif, "Başbakan bu evin güvenini kaybettikten sonra görevini durdurmaz." dedi.

Pakistan Demokratik Hareketi adı verilen muhalif milletvekilleri ittifakı, Khan'ın koalisyon ortaklarını cezbetmeye çalışıyor, bazıları onu terk etmeye hazır görünüyordu.

Pakistan muhalefeti, Khan'ın hükümetini kaldırmak için 342 sandalyeli mecliste gerekli 172 oya sahip olduğunu söylüyor.

Siyasi kaos, muhalefetin haftalar önce Khan'a karşı güven oylaması getirerek hükümeti tehlikeye atacağını duyurmasının ardından ortaya çıktı. Khan'ın siyasi hayatının en zor mücadelesini işaret etti.

Pazartesi günkü gelişme, Khan'ın kendi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi ve siyasi müttefiklerinin yardımıyla güven çabalarını yenme sözü veremesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Khan'ın Pazar günkü mitingine tepki olarak, bir muhalefet ittifakı Pazartesi günü İslamabad'da on binlerce kişinin katıldığı mamut hükümet karşıtı bir miting düzenledi.

Bu arada dört yasama organı daha Khan'ın koalisyon hükümetini bırakarak muhalefeti güçlendirdiklerini duyurdu.

Pakistan milli kriket takımının eski kaptanlarından 69 yaşındaki Khan, 2018 seçimlerinde 176 oy alarak iktidara gelmişti. İktidarda kalabilmesi için 172 oya ihtiyacı var.

Ancak Khan'ın iktidar partisindeki yaklaşık 20 iltica ve koalisyon ortaklarındaki çatlaklar, onu iktidara tutunmak için gereken salt çoğunluk olan 172 oydan kısa yaptı.

Önemli muhalefetteki Pakistan Halk Partisi genel başkanı Bilawal Bhutto Zardari gazetecilere verdiği demeçte, "İmran Han hükümetini devirmek için gerekli milletvekillerinin desteğine sahibiz." dedi.

Ancak içişleri bakanı Şeyh Raşid Ahmed, gensoru önergesinin yenileceğini söyledi.

Hükümet hayatta kalmaya çalışmak için ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ın başpıtlığı görevini koalisyon ortaklarından birine vereceğini duyurdu.

Ancak bir başka iktidar koalisyonu partisi de 168 oyla muhalefeti daha güçlü hale getirerek muhalefete katılmaya karar verdi.

Muhalefet ve analistler, başbakanın çoğunlukla kimin yöneteceğini belirleyen güçlü orduyla, Khan ve ordunun reddettiği bir suçlamayla karşı çıktığını söylüyorlar.

Khan, hükümetini devirmeye çalıştığı için yabancı destekli bir komployu suçladı.

Çin uzun zamandır destekçisi ve Batı'nın geleneksel bir müttefiki olan Pakistan, BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'yı ezici bir çoğunlukla kınamasıyla oylamada çekimser kaldı.