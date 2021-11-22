Pakistan, Hindistan Savunma Bakanının 'Kışkırtıcı' Açıklamasını Reddetti

Pakistan Dışişleri Bakanlığı (MoFA), Hindistan'ın savunma bakanının hafta sonu yaptığı açıklamalara sert tepki vererek, kışkırtıldığı takdirde Pakistan topraklarında askeri harekat düzenleme tehdidini "son derece sorumsuz, kışkırtıcı ve yersiz" olarak nitelendirdi.

Cumartesi günü, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan'ın batı komşusu "çok fazla sorun yaratırsa" ülkesinin uluslararası sınırı geçerek Pakistan topraklarına operasyonlar düzenleyeceğine söz verdi.

"Şimdi onlara, sadece sınırda değil, çok fazla sorun çıkarırsanız, sınırı geçip cerrahi bir grev yapabileceğimiz ve gerekirse hava saldırıları da yapabileceğimiz mesajını verdik." Singh, Hindistan'ın kuzeyindeki Pithoragarh kasabasında düzenlenen bir törene hitap etti.

Pazar günü geç saatlerde yayınlanan bir bildiride MoFA, Singh'in ifadelerini reddetti ve Hindistan hükümetini "komşuları parmaklarıyla işaret ederken yalanlar ve fantezilerle meşgul olmakla" suçladı. Pakistan'dan yapılan açıklamada, "Asılsız sözleri bir yandan yanıltıcı, diğer yandan Hindistan'ın komşularına karşı karakteristik düşmanlığını yansıtıyor" dedi.

Nükleer silahlara sahip Hindistan ve Pakistan, 1947'de İngilizlerden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana üç tam ölçekli savaşta savaştı. Keşmir'in tartışmalı topraklarında bir hava çatışması gören ve her iki ülke de birbirlerinin topraklarını bombalayan 2019 askeri soğukluğundan bu yana ilişkiler neredeyse dondu.

Pakistan'ın Pakistan hava sahası üzerinde bir Hint savaş uçağını düşürmesi ve iki günlük yüksek gerilimin ardından pilotu geri vermesiyle 2019 soğukluğu etkisiz hale getirildi. İki ülke düzenli olarak birbirini, diğerinin topraklarında faaliyet gösteren silahlı gruplara sponsorluk yapmakla veya onları kolaylaştırmakla suçluyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sağcı Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) iktidara seçildiği 2014'ten bu yana bu tür suçlamaların sıklığı ve niteliği arttı. “Pakistan kendisini herhangi bir saldırganlığa karşı tamamen savunma yeteneğine sahiptir. Pakistan’ın Şubat 2019’da Hindistan’ın başına gelen talihsizliği önleme konusundaki kabiliyetine ve kararlılığına tüm dünya tanık oldu” denildi.