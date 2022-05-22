Pakistan Aşırı Sıcaktan Sarsılıyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Pencap'ın başkentinde, Muhammed Junaid gibi sakinler, devam eden sıcak hava dalgasının "çok ani ve beklenmedik" hissettiğini söylüyor.

Lahor'un Katchi Abadis'inden (gecekondu kasabaları) birinde yaşayan bir terzi olan Junaid, El Cezire'ye 40 santigrat derece (104 derece Fahrenheit) ve üzerindeki sıcaklıkların, saatlerce süren elektrik kesintileriyle birleştiğinde, evde "dayanılmaz" bir durum yarattığını söyledi.

"Üç odada yaşayan sekiz kişiyiz... Çocuklar bu sıcakta yük dökülmesi [elektrik kesintileri] ile birlikte kolayca hayal kırıklığına uğruyorlar... Bazen yardım edemezler ama ağlıyorlar" dedi.

Nisan ayından bu yana, Güney Asya ülkeleri, bazı bölgelerin 50 ° C'ye (104 ° F) dokunduğunu gören öngörülemeyen bir sıcak hava dalgası yaşıyor.

Eski iklim değişikliği bakanı Malik Amin Aslam, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu, Pakistan'da bahar mevsimini tamamen tıraş eden ucube bir hava olayı" dedi.

Başkent İslamabad'dan telefonla konuşan Aslam, sıcaklıkların "şu anda normalden 6-7 ° daha yüksek" olduğunu söyledi. Kesinlikle gerçekleştiğini gördüğümüz şey iklim değişikliğinden kaynaklanıyor "diye ekledi.

Bilim adamları uzun zamandır iklim krizinin sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere daha yoğun hava koşullarına yol açacağı konusunda uyardılar.

Bir BM ajansı, bu haftanın başlarında, sera konsantrasyonları ve okyanus ısısı da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin temel göstergelerinin 2021'e kıyasla daha yüksek olduğunu bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, "Küresel enerji sistemi bozuldu ve bizi iklim felaketine daha da yaklaştırıyor" dedi.

En çok etkilenen 8. ülke

Kar amacı gütmeyen bir grup olan Germanwatch tarafından yayınlanan Küresel İklim Risk Endeksi'ne göre, Pakistan son yirmi yılda iklim değişikliğinin etkileri söz konusu olduğunda dünyanın en savunmasız ülkelerinden biridir.

2000 ve 2019 yılları arasında Almanya merkezli kuruluş, Pakistan'ı en çok etkilenen 8. ülke olarak sıraladı. Grup, bu dönemde, alt kıta ülkesinin sonuç olarak yılda ortalama 500 can kaybettiğini veya tüm dönem boyunca 10.000 can kaybettiğini söyledi.

Aslam'a göre, "torrid" sıcak hava dalgasının en endişe verici etkilerinden biri, Pakistan'ın kuzeydeki buzullarının hızla erimesidir.

Bu ayın başlarında, kuzey Hunza Vadisi'ndeki Hassanabad köprüsü, Shisper Buzulu'ndaki buzul gölü patlaması seli nedeniyle tahrip oldu - flaş sellerine yol açtı - ve turistleri ve yerlileri mahsur bıraktı.

Aslam, "Geçen yıl [önceki hükümet] drenajın gerçekleşmesine izin vermek için buzulun etrafında özel drenaj kanalları yapmıştık - ancak göl patlaması o kadar büyüktü ki, içinden de geçti" dedi.

Pakistan, çoğu Himalaya bölgesinde, dünyanın en yüksek sayılarından biri olan 7.000'den fazla buzula sahiptir.

Leeds Üniversitesi'nde Aralık ayında yayınlanan bir araştırma, Himalayalar'daki buzullardan gelen buzun, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak "geçmiş yüzyıllardaki ortalama orandan en az 10 kat daha yüksek" eridiğini buldu.

Dahası, araştırmacılar, Nepal ve Hindistan gibi Güney Asya'daki diğer ülkeleri de kapsayan Himalayalar'ın birkaç yüz yıl içinde buzlarının yüzde 40'ını kaybettiğini bildirdi.

Aslam, "Pakistan'ın yaşadığı şey mükemmel bir iklim fırtınası" dedi. "Bu çok endişe verici ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ülke dışarı çıkıp sera gazlarını kapatamaz."

Mahsuller üzerindeki etkisi

Uzmanlar, beklenmedik sıcak hava dalgasının ülkedeki tarım sektörünü de etkilediği konusunda uyardı.

Pakistan'daki BM Kalkınma Programı'nda çevre ve iklim değişikliği birimi başkanı Amanullah Khan, El Cezire'ye verdiği demeçte, ülkenin mahsulleri yüksek sıcaklıklara alışkın olsa da, sorunun beklenenden daha erken gelen sıcak hava dalgası olduğunu söyledi.

İslamabad'dan "Bu ülkenin tarımı 41 ° C veya 43 ° C sıcaklıklar görmemiş gibi değil - sorun şu ki, mahsullerin büyümelerinin belirli bir zamanında belirli sıcaklıklara ihtiyacı var" dedi.

"Isı her zamankinden daha erken gelirse, bu ülkenin buğday gibi iyi ürünler üretmediği ortaya çıkacaktır" diyen Han, Pakistan'ın uzun yıllardır net ihracatçı olmasına rağmen geçen yıl buğday ithal ettiğini de sözlerine ekledi. İklim değişikliğini ana nedenlerden biri olarak gösterdi.

