Özge Ulusoy görenler gözlerine inanamadı! Bambaşka biri oldu!

Ünlü manken Özge Ulusoy takipçileri bile tanıyamadı. Estetik yaptıran ünlü manken Özge Ulusoy'u takipçileri bile tanıyamadı. "Sen misin bu inanmıyorum" yorumları sıklıkla gelen Özge Ulusoy yüzüne ne yaptırdığı merak konusu oldu. Özge Ulusoy ise gelen tepkilere ben beğendim diyerek geçiştirdi.

Özge Ulusoy tanınmaz halde!

Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan ve evliliğe yakın olduğu bilinen Özge Ulusoy, ilk kez estetik yaptırdığını iddia etmişti. Özge Ulusoy ilk estetiği de olsa kimse son görüntüsüne anlam veremedi.

38 yaşına gelen ünlü manken, sadece Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum demişti. Ancak Özge Ulusoy şu an tanımak mümkün değil.

Özge Ulusoy yeni haliyle instagram ilk gönderisi paylaştı. Doğallığın gitmiş, bu sen misin, estetik yaptırmadığın yer kaldı mı diye bir çok tepki geldi.

Özge Ulusoy eski hali!

Gerçek Özge Ulusoy bu diyerek paylaşım yapan hayranları, biz eski Özge Ulusoy istiyoruz diyerek ünlü mankeni isyan ettirdi. Özge Ulusoy her halimi seviyorum, bu halimi daha çok seviyorum diyerek herkesi susturdu.