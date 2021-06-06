Özge Özpirinçci Hamilelik İddialarına Yanıt Verdi!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 6 senedir Burak Yamantürk ile ilişki yaşıyordu. Uzun süredir birlikte olan çiftin bebekleri olacağı haberi magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Şu sıralar yeni dizisinin çekimleri ile ilgilenen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin 13 aylık hamile olduğu iddia edildi ve bu iddialar sonrasında başarılı oyuncu bir açıklama yaptı.

Uzun bir süredir sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte olan ünlü isim Özge Özpirinççi’nin, Salih Bademci ile beraber rol aldığı yeni dizisi “İlk ve Son’un” çekimleri kısa süre önce başlamıştı ve oyuncu karakterine hayat vermeye devam ediyordu. Edinilen son bilgilere göre ünlü oyuncunun hamileliğinin ortaya çıkması sonrasında Cem Karcı tarafından yönetilen dizi setinde alarma geçildiği haberi öğrenildi. Ekip ise ünlü oyuncunun karnının belirginleşmesinden önce çekimleri tamamlamak istedi ve bu yüzden çekimleri hızlandırma kararı aldı. 13 haftalık hamile olduğu iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin rol aldığı dizide oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin bitmesi için yapılan çalışmalar hız kazandı. İşte bebek haberi ile gündeme oturan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk hakkında detaylı bilgiler…

Salih Bademci ile beraber yeni dizisini çeken sevilen oyuncu Özge Özpirinçci için yakın plan sahnelerinin çekimlerinin de yeniden planlandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra, 13 haftalık hamile olduğu öne sürülen ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve 6 senedir birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk’ün Ağustos ya da Eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşulan konular arasında yer aldı.

Oyuncunun hayranları ve sevenleri tarafından merak edilen hamilelik iddialarına Özge Özpirinççi cevap verdi ve hamile olduğu iddialarını doğruladı. Burak Yamantürk ile bir bebekleri olacağını ifade eden Özge Özpirinçci, 13 aylık hamile olduğu haberini sevenleriyle paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu mutluluklarını ve heyecanlarını paylaşan herkese teşekkür ettiğini söyledi.