Özge Özder ve Sinan Güleryüz Çifti Tatil Sezonunu Bodrum'da Açtı

Televizyon ekranlarının aranan yüzü Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ün İstanbul'daki evlerinden ayrılıp tatil sezonunu Bodrum'da açtıkları bilgisine ulaşıldı. Tatile çıkan çift Bodrum'a doğru yol alırken fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Önceki gün Levent'te görüntülenen ikili yola çıkmadan önce tam 1 saatlik bir süre ile eşyalarını taşımak için uğraştı. Tatil için hazırlamış oldukları eşyaları 2 adet araca yerleştirme konusunda zorlanan ünlü oyuncu Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz konu hakkında espriler yaptı. Bir bebek ve 3 köpekle yola çıktıklarını söyleyen müzisyen Güleryüz muhabirleri güldürdü.

Ünlü oyuncu Özge Özder ise 4,5 aylık bebeği Lina ile gazetecilere poz verdi. Dizi projesi başlayana kadar tatilde olacaklarını ve bu tatilin özel olduğunu açıkladı. Kızı Lina’nın ilk tatilini geçireceklerini ve kızının deniz ve tanışacağını ifade eden Özge Özder heyecanlı ve keyifli halleri ile hayranlarını mutlu etti. Bebek emzirmesi sebebiyle de koronavirüs aşısını olamadığını açıklayan oyuncu, Bodrum’a gittiği zaman aşıyı orada halledeceklerini söyledi.

Oldukça fazla eşya ile ve 1 saatlik bir taşınma süresi ardından yola çıkan aileye ünlü oyuncu Özge Özder'in annesi de eşlik etti. Müzisyen Sinan Güleryüz, kızı Lina'nın eşyalarını, battaniye ve tencere gibi götürülecekleri de taşırken kameralara yansıdı. Çiftin oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmazken eşyaların iki araca taşıması için harcanan zaman da dikkat çekti.

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve geçtiğimiz sezona adeta damgasını vuran Sadakatsiz isimli başarılı dizinin başrol oyuncuları arasında bulunan ünlü isim Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun annesi ile beraber dizileri başlayana kadar tatile çıktıklarını açıklayan Güleryüz, yapmış olduğu bu açıklama ile merak edilenlere de yanıt verdi.