Özge Özacar Hayalindeki Mesleği Yapmaya Başladı! İçinde Ukde Kalmıştı

Ünlü oyuncu Özge Özacar 2015 senesinde Tatlı Küçük Yalancılar isimli televizyon dizisi projesi ile setlere adım atmış ve seyirci karşısına çıkmıştı. Bu seçimi ile bir hayalini gerçekleştiren genç oyuncu Özge Özacar bu defa farklı bir konu ile gündemde yer aldı. Bugüne kadar Lise Devriyesi, Sevgili Geçmiş, Oyunbozan, Baba, Kefaret ve Seyyar gibi dizi projelerinde performans sergileyerek oyunculuk tecrübesi kazanan genç oyuncu Özge Özacar son zamanlarda en çok proje yapan isimler arasında yer almıştı.

Genç oyuncu geçtiğimiz sene Kefaret ismini televizyon dizisi projesinde çok başarılı bir çıkışa imza atmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim Kefaret dizisiyle beraber eş zamanlı olarak dijital dizi olan Seyyar isimli projede de rol almış ve başrol oyuncusu olarak sevenleriyle buluşmuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz sezonda Show TV'nin Baba isimli dizisinde de boy göstermiş ve bu gelişmeler ile hayranlarını mutlu etmişti. Daha sonra yaz aylarında ise bir sinema filminde rol alan ünlü oyuncu Özge Özacar Ata Demirer'in Bursa Bülbülü isimli filminde performans sergiledi.

Genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi ve setten sete koşarken içinde ukde kalan mesleği açıklamayı da ihmal etmedi. Özge Özacar bir sosyal sorumluluk projesi için geçici bir süreliğine de olsa öğretmenlik yaptığını belirtti ve dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada içinde ukde kalan mesleğin öğretmenlik olduğunu açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Üniversite tercih zamanlarında 18 yaşında olduğu sırada son tercih gününde öğretmenlik mesleğini en alt sıraya aldığını ifade eden Özge Özacar en başa ise iletişim fakültesini yazdığını ifade etti ve o tercihine yerleştirildiğini paylaştı.

Bugün 27 yaşında olduğu sırada ise bir sosyal sorumluluk projesinde öğretmenlik yaparak hayalindeki mesleği yaptığını açıklayan genç oyuncu, 1. sınıf öğrencilerinin kendilerine öğretmenin şekline seslendiğini ifade etti. Bu hitap şeklini duyduğu sırada içinin ve gönlünün huzurla dolduğunu açıklayan genç oyuncu yapmış olduğu paylaşımda ne kadar mutlu olduğunu da gözler önüne serdi.

Genç oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarla bir araya geldiğini ve onlarla oyun oynayıp gün boyunca resim çizdiğini, spor yaptığını ve dans ettiğini açıkladı. Bu anları sosyal medya hesabına paylaşan genç oyuncu paylaştığı fotoğrafları ile hayranlarından övgü dolu yorumları almayı da ihmal etmedi.

Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu, burcu, sevgilisi, filmleri, hangi dizilerde oynadı, oynadığı filmler nelerdir? hayatı ve biyografisi!

İstanbul doğumlu olan genç oyuncu Özge Özacar 22.04.1995 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. 24 yaşında olan genç oyuncu boğa burcudur ve 52 kilodur. Bekar olan Özge Özacar üniversite mezundur ve 1.64 cm boyundadır. İstanbul'da eğitim hayatına başlayan ünlü isim Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tatlı Küçük Yalancılar, Meryem ve Oyunbozan gibi dizlerdir rol alarak oyunculuğu kariyerine adım atan genç isim daha sonra Lise Devriyesi dizisine de Meltem isimli karaktere hayat vermiştir. ardından 2019 senesinde Hadim magazin programının sunuculuğunu yapayım başarılı oyuncu Hababam Sınıfı yeniden isimli sinema filminde de rol almıştır.