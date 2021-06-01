Özge Gürel’den Serkan Çayoğlu’na Sevgi Dolu Doğum Günü Kutlaması

Ünlü oyuncu Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü yapmış olduğu paylaşım ile sosyal medya hesabından kutladı. 34 yaşına basan ünlü oyuncu, Çayoğlu’nun doğum günü hakkında duygusal bir mesaj yayınladı ve takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı. Aşk dolu cümleleri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun sevgilisinin doğum günü hakkında yazmış olduğu “İyi ki doğdun sevgilim. Sana her gün daha aşık uyanmayı, 2 kişi iken bu kadar kalabalık olmayı, kavgayı gürültüyü, seni özlemeyi, birlikte dünyanın peşine düşmeyi, bazen öyle durmayı, birlikte büyümeyi, aşırı seviyorum. Olduğun kişi için teşekkür ederim” mesaj takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yaklaşık olarak 4 senedir kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile ilişkisi devam eden Serkan Çayoğlu, bugün 34 yeni yaşını kutladı. Uzun süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren ünlü çiftten Özge Gürel, rol aldığı dizinin çekimleri sebebiyle Kıbrıs'ta olan sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından aşk dolu bir mesaj yazarak kutladı. Ekranların sevilen yüzü Özge Gürel’in sevgilisi için yazmış olduğu mesaj kısa süre içerisinde 616 binden fazla sayıya ulaştı.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Evlenecek Mi?

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda birlikte kameralara yansımış ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirmişti. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftine evlilik hazırlıkları yapıp yapmadığı sorulmuş ve ikilinin bu şekilde almış olduğu bir kararın olup olmadığı merak konusu olmuştu. Muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren çift ise kendilerine yöneltilen evlilik sorusuna yanıt vermiş ve bu şekilde merak edilen bir konuya netlik kazandırmıştı. Son olarak Can Yaman ile “Bay Yanlış” isimli televizyon dizisi projesinde partner olan ve ekranlarda yerini alan Özge Gürel, muhabirlerin evlilik hakkında sormuş olduğu soruya cevap vererek hayranlarını bilgilendirdi. Sık sık oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evlenecekleri yönünde haberler çıktığını ifade eden Özge Gürel, sürekli bu tip haberlerin yapıldığını fakat kendilerinin bu şekilde iyi olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin yapmış olduğu açıklama ile evlilik düşünmedikleri bilgisine ulaşıldı. Serkan Çayoğlu’nun ise geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisi Özge Gürel’i sabah gördüğü için çok mutlu olduğunu söylemesi dikkatleri çekmişti.