Özel Sektör Kredi Borcu Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2022 dönemine ilişkin yurt dışı özel sektör borçlanmasına ilişkin gelişmeleri yayınladı.

Böylece, Mayıs ayında toplam özel dış kredi hacmi 2021 yılsonuna göre 5 milyar USD azalarak 163,6 milyar USD'ye geriledi. Bu dönemde özel denizaşırı özel sektörün uzun vadeli borcu 6,1 milyar dolar azalarak 155 milyar dolara, kısa vadeli borcu (ticari krediler hariç) 72 milyon dolar artarak 8,2 milyar dolara yükseldi.



Uzun vadeli krediler şeklinde banka kredileri Mayıs ayında 2021'in sonuna göre 2 milyar dolar düşerken, tahvil ihraçlarından borçlanma 2,8 milyar dolar azalarak 17,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, banka dışı finansal kuruluşlardan kredi şeklinde verilen krediler 286 milyon dolar azalırken, tahvil ödenmemiş milyon dolar azalarak 1.8 milyar dolar oldu. Dönem içinde, finansal olmayan kuruluşlara kredi şeklinde verilen krediler 902 milyon dolar azalırken, ödenmemiş tahviller 27 milyon dolar artarak 10 milyar dolara yükseldi.

Bankalardan kısa vadeli kredi şeklinde borçlanma 2021 Mayıs ayı sonuna göre 89 milyon dolar artarak 5,6 milyar dolara, finans dışı kuruluşlardan kredi şeklinde borçlanma ise 156 milyon dolar artarak 1 milyar 39 milyon dolara yükseldi.



MİLYAR DOLARLIK PARA ÖDEMESİ

5,8 MİLYAR ABD Doları alacaklıların uzun vadeli borç dağılımını analiz ederken, tahviller hariç özel alacaklılara olan borçlar, Mayıs ayında 2021'in sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 10,9 milyar USD'ye geriledi. Aynı dönemde, tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 81 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli borcun %63,2'si dolar, %33'ü euro, %1,6'sı Türk lirası ve %1,8'i diğer para birimlerindedir. Kısa vadeli kredilerin 8,6'sı dolar, %1,7'si euro, 'sı Türk lirası ve %3,3'ü diğer para birimlerinden yapılmıştır.

Öte yandan, finansal kuruluşlar toplam uzun vadeli borçların 8,3'ünü, finansal olmayan kuruluşlar ise %61,7'sini oluşturmaktadır. Toplam kısa vadeli kredi borcunun %83,1'i finansal kuruluşlardan, ,9'u ise finansal olmayan kuruluşlardan kaynaklanmaktadır.

Mayıs sonunda kalan vadeye göre özel sektörün toplam dış kredi tutarı incelendiğinde, bir yıl içinde anapara geri ödemesinin 5,8 milyar dolar olduğu hesaplandı.