Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yayımladığı verilerle özel sektördeki ve piyasalardaki gelişmeleri duyuruyor. Kurum, Haziran 2023 dönemine ilişkin özel sektör verilerini yayımladı. Özel sektörün yurt dışından aldığı krediler konusunda yeni veriler açıklandı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre özel sektör tarafından yurt dışından alınan kredi borçlarında azalma meydana geldi. 2022 yılının son dönemi ile kıyaslandığında meydana gelen azalma 3,2 milyar dolar oldu. Yeni borç tutarı 154,6 milyar dolar olarak açıklandı. Yurt dışı üzerinden sağlanan uzun vadeli kredi borcu da azaldı. Buradaki azalma tutarı 3,9 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ KREDİ BORCU ARTTI

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre kısa vadeli kredi borcu için artış söz konusu oldu. Kısa vadeli kredi borcundaki artış tutarı 676 milyon dolar oldu. Bu artıştan sonra borç miktarı 8.8 milyar dolar oldu.

Bankaların kredi borçlanmaları için de artış söz konusu oldu. Kredi borçlanmaları, 8 milyon dolar miktarında arttı. Tahvil ihracı şeklinde olan borçlanmalarda meydana gelen azalış miktarı 1,5 milyar dolar oldu.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL KURULUŞLARIN BORÇLANMASI DA AZALDI

Bankacılık dışındaki finansal kuruluşlar için borçlanma tutarı azaldı. Buradaki azalış 40 milyon dolar oldu. Açıklanan verilere göre tahvil stokunda da azalma oldu. Tahvil stokunda meydana gelen 1,2 milyar dolar azalma ile yeni stok miktarı 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşlar için kredi borçlanmaları azaldı. Azalma miktarı 315 milyon dolar olarak açıklandı. Aynı kuruluşların tahvil stokunda meydana gelen gerileme 902 milyon dolar oldu. Stok tutarı 8,6 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlarında 33 milyon dolar artış oldu. Uzun vadeli kredi borçlarının %59’luk bir kısmı dolarla yapılıyor. %36,2’lük kısmı ise avro ile yapılıyor. Geri kalanı Türk lirası ve diğer dövizler oluşturuyor.