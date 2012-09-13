Zürih’te U-20 zirvesi

İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Genel Merkezi'nde, FIFA Başkanı Sepp Blatter ve FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, TFF Onursal Başkanı UEFA 1. Başkanvekili ve FIFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, turnuvaya ev sahipliği yapacak Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon kentlerinin vali ve belediye başkanları, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin ile FIFA ve TFF yetkilileri katılıyor.





Toplantıda yapılacak sunumlarla FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonu ve yol haritası katılımcılarla paylaşılacak. Konuşmaların ardından bir deklarasyon anlaşması imzalanacak. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, gelecek yıl 21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında 24 ülkenin katılımıyla Türkiye'de düzenlenecek.







