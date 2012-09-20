CHP, kanunun şekil yönünden iptalinin ardından esastan iptali istemiyle de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Kanunun, şekil yönünden iptal istemini reddeden Yüksek Mahkeme, esas yönünden yapılan iptal başvurusunu bugün görüşecek.
Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü gündem toplantısında, anamuhalefet partisi CHP ve çeşitli mahkemelerden gelen 16 başvuru ele alınacak.
Zorunlu 12 yıl Eğitim karara bağlanıyor
Anayasa Mahkemesi, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı bugün esastan karara bağlayacak.
20 Eylül 2012 Perşembe 12:33
CHP, kanunun şekil yönünden iptalinin ardından esastan iptali istemiyle de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.