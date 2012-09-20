Zorunlu 12 yıl Eğitim karara bağlanıyor

CHP, kanunun şekil yönünden iptalinin ardından esastan iptali istemiyle de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Kanunun, şekil yönünden iptal istemini reddeden Yüksek Mahkeme, esas yönünden yapılan iptal başvurusunu bugün görüşecek.

Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü gündem toplantısında, anamuhalefet partisi CHP ve çeşitli mahkemelerden gelen 16 başvuru ele alınacak.