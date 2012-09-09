Zokora soyuldu!

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Didier Zokora'nın evi soyuldu. Gaziantepspor maçının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kampına giden Zokora'nın Yomra ilçesine bağlı Yalıncak beldesindeki evine giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, futbolcuya ait saat koleksiyonu, bazı ziynet eşyaları ve elektronik eşyaları çaldığı öğrenildi.

Bordo-Mavili kulübün olaya ilişkin kampta bulunan Zokora'ya bilgi verdiği belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Trabzon'da geçen yıl da Bordo-Mavili takımın Polonyalısı Piotr Brozek'in evine giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ile telefon çalmışlardı.

Kaynak: Cevat Kol / Sabah