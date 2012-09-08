Zokora’nın evi soyuldu

Gaziantepspor maçının ardından Fildişi Sahili Milli Takım Kampı'na giden Didier Zokora'nın Yomra ilçesine bağlı Yalıncak beldesindeki evine giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, futbolcuya ait saat koleksiyonu, bazı ziynet eşyaları ve elektronik eşyaları çaldığı öğrenildi.
Trabzonspor Kulübü'nün olaya ilişkin kampta bulunan Zokora'ya bilgi verdiği belirtildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Trabzon'da geçen yıl da Bordo-Mavili takımın Polonyalı oyuncusu Piotr Brozek'in evine giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar ile telefon çalmışlardı.