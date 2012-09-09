Zokora’nın çalınan eşyaları bulundu

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Didier Zokora 'nın evinin soyulmasıyla ilgili olduğu iddia edilen 1 kişi, çalınan eşyaları satmak istediği sırada gözaltına alındı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi yanında bulunan ziynet ve elektronik eşyaları bir iş yerine satmak üzereyken yakaladı.





Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





Fildişi Sahili Milli Takım Kampı'na giden Zokora'nın Yomra ilçesine bağlı Yalıncak beldesindeki evinden, futbolcuya ait saat koleksiyonu, bazı ziynet eşyaları ve elektronik eşyaları çalınmıştı.