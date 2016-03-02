Ziraat Türkiye Kupası Maçı Bugün Gs İle Akhisar Karşılaşacak başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Spor adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Ziraat Türkiye Kupası Maçı Bugün Gs İle Akhisar Karşılaşacak başlığıyla verilen haber, Trt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Ziraat Türkiye Kupası Maçı Bugün Gs İle Akhisar Karşılaşacak başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Ziraat Türkiye Kupası Maçı Bugün Gs İle Akhisar Karşılaşacak