Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Ziraat Bankası 3 bin 265 kişiyi işe alacak

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ali Toker yaptığı açıklamada, "Bankamız şubeleşme çalışmaları çerçevesinde, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açacak.

15 Eylül 2012 Cumartesi 12:30
Ziraat Bankası 3 bin 265 kişiyi işe alacak

Kısa-Orta vadede İstanbul'da 100 adet şube, hiçbir bankanın bulunmadığı 36 ilçede ise 'butik şube' açmayı planlamaktadır" dedi.

Yeni personel alımı ile ilgili de bilgiler veren Toker, “Bankamızın İstanbul Finans Merkezine taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni çalışma arkadaşlarını bünyesine katacaktır.

Personel alımında 4 yıllık üniversite mezunlarının yanı sıra, bu yıl ilk defa lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarına da yaşadıkları il ve ilçelerde çalışma imkânı sunulacaktır. Adaylar yaşadıkları şehirde bulanan şubelerde istihdam edilmek üzere sınava katılacaklardır.

Yapılacak sınavlarla Bankamız; 2.500 Banko Asistanı, 500 Servis Görevlisi, 200 Uzman Yardımcısı, 30 İç Kontrolör Yardımcısı, 35 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere toplam 3.265 genç personeli bankacılık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir" diye konuştu

SINAVLA ALINACAK

İç Kontrolör Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı yazılı sınavlarının 17 Kasım 2012 tarihinde 7 il merkezinde düzenleneceğini, Teftiş Kurulunda uzmanlaşmaya gidilerek; idari bilimler, hukuk ve mühendislik alanlarından olmak üzere 3 ayrı dalda sınav yapılacağını belirten Toker, adayların alanlarına göre özel eğitimlerden geçirilerek çalışma alanlarına göre uzmanlaşmalarının sağlanacağı bilgisini verdi.

Banko Asistanı, Servis Görevlisi ve Uzman Yardımcılığı yazılı sınavlarının ise 24 Kasım 2012 tarihinde 21 il merkezinde düzenleneceğini belirten Ali Toker, “adaylar ihtiyaç açıklanan iller için başvuruda bulunacaktır. Banko Asistanı sınavına lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunları, Servis Görevlisi ve Uzman Yardımcılığı sınavlarına 4 yıllık üniversite ve yüksekokul mezunları bölüm ayrımı yapılmaksızın başvurabilecektir" ifadesini kullandı

17 Eylül 2012-28 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenecek sınavlar için Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruda bulunulabilecek.. Başarılı olan adaylar Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda özel eğitimlerden geçirildikten sonra göreve başlatılacak.

(DHA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim