Ziraat Bankası 3 bin 265 kişiyi işe alacak

Kısa-Orta vadede İstanbul'da 100 adet şube, hiçbir bankanın bulunmadığı 36 ilçede ise 'butik şube' açmayı planlamaktadır" dedi.



Yeni personel alımı ile ilgili de bilgiler veren Toker, “Bankamızın İstanbul Finans Merkezine taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni çalışma arkadaşlarını bünyesine katacaktır.



Personel alımında 4 yıllık üniversite mezunlarının yanı sıra, bu yıl ilk defa lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarına da yaşadıkları il ve ilçelerde çalışma imkânı sunulacaktır. Adaylar yaşadıkları şehirde bulanan şubelerde istihdam edilmek üzere sınava katılacaklardır.



Yapılacak sınavlarla Bankamız; 2.500 Banko Asistanı, 500 Servis Görevlisi, 200 Uzman Yardımcısı, 30 İç Kontrolör Yardımcısı, 35 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere toplam 3.265 genç personeli bankacılık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir" diye konuştu



SINAVLA ALINACAK



İç Kontrolör Yardımcısı ve Müfettiş Yardımcısı yazılı sınavlarının 17 Kasım 2012 tarihinde 7 il merkezinde düzenleneceğini, Teftiş Kurulunda uzmanlaşmaya gidilerek; idari bilimler, hukuk ve mühendislik alanlarından olmak üzere 3 ayrı dalda sınav yapılacağını belirten Toker, adayların alanlarına göre özel eğitimlerden geçirilerek çalışma alanlarına göre uzmanlaşmalarının sağlanacağı bilgisini verdi.



Banko Asistanı, Servis Görevlisi ve Uzman Yardımcılığı yazılı sınavlarının ise 24 Kasım 2012 tarihinde 21 il merkezinde düzenleneceğini belirten Ali Toker, “adaylar ihtiyaç açıklanan iller için başvuruda bulunacaktır. Banko Asistanı sınavına lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunları, Servis Görevlisi ve Uzman Yardımcılığı sınavlarına 4 yıllık üniversite ve yüksekokul mezunları bölüm ayrımı yapılmaksızın başvurabilecektir" ifadesini kullandı



17 Eylül 2012-28 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenecek sınavlar için Ziraat Bankası internet sitesinden başvuruda bulunulabilecek.. Başarılı olan adaylar Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda özel eğitimlerden geçirildikten sonra göreve başlatılacak.



(DHA)

