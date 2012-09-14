Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Zamlardan biri rafa kalktı!

Sigaraya 60 kuruşluk sağlık zammından vazgeçildi.

14 Eylül 2012 Cuma 10:45
Zamlardan biri rafa kalktı!

Ekonomi yönetimi, 10 milyar TL'lik tedbir paketi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, beklenen zam yağmuru için gözler Başbakan Erdoğan'a çevrildi. Maliye'nin tedbir paketi yanında elektrik ve doğalgaz zamları da kapıda. Son sözü ise Erdoğan söyleyecek. Sigarada ÖTV zammı gündemdeyken, fiyatta artışa neden olması beklenen diğer plan olan sağlık zammından ise şimdilik vazgeçildi. Yılda 3 milyar liraya yakın sağlık harcamasına neden olmasından dolayı sigaraya paket başına getirilmesi beklenen 60 kuruşluk zamma karşı çıkan Maliye Bakanlığı, kaçak sigaradaki artış riskine dikkat çekti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Bütçe hedefleri tutmayacak” açıklamasının ardından, beklenen tedbir paketinin hazırlıkları hızlanırken, art arda çıkan zam haberleri ekonomi yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Maliye Bakanlığı, önceki gün bir gazetede yer alan zam haberi üzerine önce sert tepki gösterip yalanlama açıklaması yapacağını belirtirken, beklenen yalanlama gelmedi.

Böylece, zam haberleri de doğrulanmış oldu. Üzerinde çalışılan tedbir paketine göre, 5 ya da 10 milyar TL'lik bir paket üzerinde çalışılıyor.

(HABERTURK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim