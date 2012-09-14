Zamlardan biri rafa kalktı!

Ekonomi yönetimi, 10 milyar TL'lik tedbir paketi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, beklenen zam yağmuru için gözler Başbakan Erdoğan'a çevrildi. Maliye'nin tedbir paketi yanında elektrik ve doğalgaz zamları da kapıda. Son sözü ise Erdoğan söyleyecek. Sigarada ÖTV zammı gündemdeyken, fiyatta artışa neden olması beklenen diğer plan olan sağlık zammından ise şimdilik vazgeçildi. Yılda 3 milyar liraya yakın sağlık harcamasına neden olmasından dolayı sigaraya paket başına getirilmesi beklenen 60 kuruşluk zamma karşı çıkan Maliye Bakanlığı, kaçak sigaradaki artış riskine dikkat çekti.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Bütçe hedefleri tutmayacak” açıklamasının ardından, beklenen tedbir paketinin hazırlıkları hızlanırken, art arda çıkan zam haberleri ekonomi yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Maliye Bakanlığı, önceki gün bir gazetede yer alan zam haberi üzerine önce sert tepki gösterip yalanlama açıklaması yapacağını belirtirken, beklenen yalanlama gelmedi.



Böylece, zam haberleri de doğrulanmış oldu. Üzerinde çalışılan tedbir paketine göre, 5 ya da 10 milyar TL'lik bir paket üzerinde çalışılıyor.



(HABERTURK)