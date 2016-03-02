'Zaman ve mekan içinde Musevilik' sergisi açıldı

"Zaman ve mekan içinde Musevilik" adlı fotoğraf sergisi, Edirne Büyük Sinagogu'nda meraklılarıyla buluştu.

Musevilerin günlük yaşamlarından ve ibadetlerinden fotoğrafların yer aldığı ve fotoğraf sanatçısı Alberto Modiano'nun imzasını taşıyan sergini açılışına, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, Türk Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Silviyo Ovedya da katıldı.

Serginin açılışında, fotoğraf sanatçısı Modiano katılımcılara bilgi verdi.

Güneren, açılışta yaptığı konuşmada, restore edilen sinagogun bir yıl önce açıldığını hatırlatarak, bu süreçte sinagogu 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Ovedya da sinagogda kültürel organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Siyah-beyaz yaklaşık 55 fotoğraftan oluşan sergi, 7 Nisan Perşembe gününe kadar gezilebilecek.



