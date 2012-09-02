Zaman daralıyor

Orta sahaya, oyunun iki yönünü de oynayabilen Emre Belözoğlu’nun boşluğunu doldurabilecek bir futbolcu alınmasını isteyen teknik direktör Aykut Kocaman’ın düşüncesini, Başkan Aziz Yıldırım’ın da paylaşmasıyla transferde hızlanan Fenerbahçe Yönetimi’nin önünde fazla zaman kalmadı. Türkiye’de transfer dönemi 5 Eylül’de kapanacak. Ancak alınacak futbolcunun Avrupa Ligi’nde forma giyebilmesi için transferinin yarın akşama kadar bitirilmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Ligi için UEFA’ya listeler en geç yarın gece 01:00’e kadar verilmek zorunda. Bu nedenle Fenerbahçeli yöneticilerin, transferi bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcadıkları belirlendi.





Essien gitti, Chelsea endişeli!

Ancak Fenerbahçe’nin daha önce el attığı oyunculardan Lass Diarra, adeta para saçan Rus kulübü Anzhi Makhachkala’ya transfer oldu. Fener, Chelsea’li Meireles için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu transferde en büyük sıkıntının, Essien’i Real Madrid’e kiralayan İngiliz ekibinin, Meireles’in de satılması halinde orta sahada sıkıntı yaşanabileceği endişesi. Sarı-Lacivertliler bir yandan Meireles’in işini bitirmeye çalışırken, herhangi bir aksilik yaşanması ihtimalini düşünerek Tino Costa için Valencia’lı yöneticilerle dirsek temasını kesmediği öğrenildi.





Krasiç’in yokluğu hızlandırdı





Bir ara transferi kapattıkları açıklamasını yapan Fenerbahçeli yöneticilerin, son zamanlarda fikir değiştirmesinin altında Milos Krasiç’in sakatlığının yattığı belirlendi. Spartak Moskova ile oynanan rövanş karşılaşmasının hemen başında talihsiz bir sakatlık yaşayan Sırp futbolcunun sahalardan en az bir ay uzak kalacak olmasını değerlendiren yöneticilerin, transfer için yeniden kolları sıvadıkları öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikten sonra Avrupa Ligi’nde başarılı olmak isteyen yöneticilerin, Krasiç’in 20 Eylül’deki Marsilya ve 4 Ekim’deki Mönchengladbach karşılaşmalarında forma giyemeyecek olmasını göz önünde bulundurarak, kaliteli bir orta saha transfer etmek için harekete geçtikleri kaydedildi.





Kaynak: Fanatik