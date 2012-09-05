'Zam fırtınası' geliyor

Bütçe tasarısı 17 Ekim’de Meclis’e sunuluncaya kadar bozulmanın nasıl giderileceğine yönelik çalışmalar yapılacak. Düzeltme için en önemli kaynaklardan biri olan sigara zammı için zaten bekleyen bir karar var. Geçen yıl Maliye Bakanlığı sigara vergisini 13 Ekim’de arttırmıştı.

Radikal'in haberine göre Merkez Bankası uyarınca geri alınan zammın bir kısmı 2012 yıl sonuna kadar ertelenmişti. 1 Ocak 2013’te bu zam devreye girecek. Ayrıca sigarada yeni ‘güncelleme’ sistemi de başlayacak. Doğalgaz için de zam sinyali gelmeye başladı. İlk sinyali Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi, dün de Enerji Bakanı Taner Yıldız, BOTAŞ’ın maliyetinin altında satış yaptığını söyledi. Doğalgaza 1 Ekim ya da 1 Kasım itibariyle zam yapılması bekleniyor. Kararı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verecek.



ÖTV 4 PUAN ARTACAK

Geçen yıl 13 Ekim’de sigaradan alınan ÖTV nispi oranı yüzde 63’ten 69’a çıkarıldı, aynı zamanda maktu vergi de arttırıldı. Ancak bu artış enflasyonu tetikleyeceği gerekçesiyle Merkez Bankası ’nın tepkisini çekti. 26 Ekim 2011’de yeni bir kararname yayımlanarak, yüzde 69’luk oran yüzde 65’e çekildi, 69’a çıkarılmasına ilişkin kararın yürürlük tarihi 31 Aralık 2012 olarak belirlendi. Yeni bir düzenleme olmazsa bu karar otomatik devreye girecek. 6 liraya satılan sigaranın vergisi şu anda 3.9 lira, oran yüzde 69 olduğunda ÖTV 4.14 liraya çıkacak. 6 liralık sigaralar da 6.25 liraya yükselecek.



İçki ve sigarada yeni sistem de devreye girecek. Bu yıl haziranda 6322 sayılı yasa ile devreye giren düzenleme iki yenilik getiriyor. İlki içki ve sigaradaki asgari maktu vergilerin ocak ve temmuzda otomatik olarak arttırılması, ikincisi de 20 adet sigara için paket başına alınacak maktu vergi. İçki ve sigaradaki güncelleme sisteminde ÖTV, TÜİK’in ilan ettiği son altı aylık ÜFE’ye göre arttırılacak.



Geçen yıl çıkan ve ÖTV oranını yüzde 69’a çıkaracak olan kararname devrede. Bu kararnamenin yürürlüğe girmesi ile yaklaşık 1-1.5 milyar liralık bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Yeni sistem de 1 Ocak 2013’te devreye girecek. Bu durumda 2013 Ocak ayında geçmiş 6 aya göre de vergilerin arttırılması gerekecek. Yeni sistemin uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı gerekip gerekmediği yasada belirsiz. Bakanlar Kurulu’na uygulama dönemlerini değiştirme yetkisi veriyor. Eğer hükümet ÜFE’ye endeksli yeni sistemi uygulamak istemezse bir karar çıkarması gerekecek.



DOĞALGAZDA DA YOLDA

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Maliye Bakanı Şimşek’in BOTAŞ’la ilgili ‘maliyetin altında gaz satıyor’ açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Zam mı istiyorsunuz?” karşılığını verdi. Yıldız “Diğer üretim maliyetlerimizle karıştırıp avantajları vatandaşlarımızın lehine kullanmaya çalışıyoruz. Su gibi ucuz kaynakları miks ederek ortaya bir fiyat çıkartıyoruz” dedi. BOTAŞ’ın zarardan kurtulması için doğalgaza yüzde 30 zam gerektiği belirtiliyor. Doğalgaza yapılacak zam ise elektriği de etkileyecek. Bu durumda elektriğe de zam yapılması gerekecek.