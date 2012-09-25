'Zahidem' sahipsiz kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ın halk müziğindeki yerini NTV yayınında anlattı.

Günay şunları söyledi: "Değerli, büyük bir sanatçıydı. Eşiyle konuştum, ziyaret etmiştik. Bu kadar erken beklemiyordum. Şok olduk gerçekten. İyi olmadığını biliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum, çok üzgünüm. Çok keyifle dinlerdim. Zahidem türküsünü ne zaman dinlesem göz pınarlarım dolardı. Anadolu'nun içinden yazılmış gelen geleceğe kalacak en güzel aşk şiirlerinden birisi. Leyla ile Mecnun destanı gibi geleceğe kalacak söyleyişlerden birisidir.

Neşet Ertaş özgün sazıyla ve mütevazı kimliğiyle çok değerli bir sanatçıydı. Hepimiz bugün çok üzgünüz. Onun yazdıklarına, söylediklerine, çaldıklarına Kültür Bakanlığı olarak hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor."

'BOZKIRIN SESİ KISILDI'

Ertaş'ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımlayan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Neşet Ertaş'ın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'de bir neslin Ertaş'ın türküleriyle büyüdüğüne işaret eden Çiçek, şunları kaydetti:

''Onun vefatıyla birlikte bozkırın sesi kısılmış ve Türk Halk Müziği'nde bir dönem kapanmıştır. O, Türk Halk Müziği'ni geniş kitlelere sevdiren, bozlak tarzı türküleriyle gönüllerde taht kuran büyük bir sanatçıydı. Sevgiyi, aşkı, hasreti, gurbeti türkülerinde nakış nakış işleyen bir gönül adamıydı. Pek çok sanatçının yetişmesine öncülük etmenin yanında, derlemeleri ve besteleriyle halk müziği repertuvarına yüzlerce eser kazandıran büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bozkırın tezenesinin Türk kültürüne verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmayacaktır. Mekanı Cennet olsun.''

'GÖNLÜMÜZ HEP SENİ ARAYACAK'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter hesabından Neşet Ertaş'ın vefatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''Ertaş'ın bir sanatçı olarak Türk Halk Müziği için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu işin uzmanları daha iyi bilir ve takdir ederler'' ifadesine yer veren Arınç, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Ancak bir gönül insanı, bir Anadolu ozanı ve aşığı olarak, bizim yüreklerimize bıraktığı duygu ise bambaşkadır. Onun karakavruk yapısı Anadolu bozkırının bir haritası, türkülerindeki çığlığı ise bu ülke insanının yürek yangını gibiydi. Sazıyla baş başa kaldığında onu seyretmeye doyamıyordum. Adeta kendisinden geçiyor, sazının her bir teliyle bir başka aleme akıyordu. Her bir vuruş aynı zamanda, yüreklerimizin ve ruhumuzun da bam teline dokunuyordu. En ıssız ve ücra duygularımız onun bozkırın toprağı gibi kavrulmuş çığlığıyla ayaklanıyor, harekete geçiyordu. Karacaoğlan, Emrah ve Yunus tadındaki sözleriyle bizi de bizden alıp o çok derinlerimizde saklı olan uzaklara götürüyordu. O modern zamanların, Emrah'ı Karacaoğlan'ı ve Yunusu idi. Yalnızca müzikte usta değildi. Gösterişten uzak, sade Türkçesi ile dile getirdiği türkülerindeki anlamı tarif etmemiz mümkün değil.

Türküleriyle 'gönülden gönüle' giden bir yol açmayı başarmıştı. Hep gönlünden konuşur ve yalnızca gönüllere seslenirdi. Çünkü onda aşıklık istidadı vardı, derununda hep 'Leylasından kalma büyük bir sevdanın ateşi yanardı. Öyle zannediyorum ki o hep o ateşin verdiği acıyla söylerdi.''

Ertaş'ın, ''Devasa bir yüreğe sahip büyük bir sanatçı'' olduğunu vurgulayan Bülent Arınç, ''Ancak O hep mahzun, mahcup ve mütevazı çehresiyle gösterdi kendisini. Hülasa bu dünyada güzel ve esaslı bir seda bıraktı. Ancak bugün 'gönül dağımız' onun yokluğuyla 'yağmur yağmur boran' oldu. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Bozkırın Tezenesi bil ki sazınla, sözünle öyle temiz bir hatıra bıraktın ki gönlümüz hep seni arayacak'' ifadelerini kullandı.