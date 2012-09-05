Zafer’den Manisa’ya 1 yıllık imza

PTT 1. Lig takımlarından Manisaspor, Kayseri Erciyesspor'dan stoper Zafer Aydoğdu'yu transfer etti. Aydoğdu, Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende bir yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Manisaspor Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Esendağ, transfer döneminin son gününde Aydoğdu'yu transfer ettiklerini söyledi. Esendağ, yeni oyuncunun Manisaspor'a faydalı olacağına inandıklarını kaydetti. Zafer Aydoğdu da Manisaspor gibi büyük bir camiaya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Manisaspor'un genç bir kadroya sahip olduğunu ancak deneyimli futbolcuların da bulunduğunu belirterek, "Transferim son gün gerçekleşti ama iyi bir transfer olduğunu sahada göstereceğim. Ben ve Manisaspor için iyi bir sezon olacağına inanıyorum" dedi.

29 yaşındaki stoper Zafer Aydoğdu; daha önce Gümüşhanespor, Maltepespor, Akçaabat Sebatspor, Trabzonspor, Mardinspor, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Kayseri Erciyesspor'da forma giydi.