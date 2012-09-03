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Yüz şeklinde saklı karakterler

Yıllarca beden ve psikoloji arasında bağlantı kurmaya çalışan Çinli bilginler, yüz okuma sanatı ’fizyonomi’yi geliştirerek yüz hatlarına göre karakter tiplerini sınıflandırdı. Burun, çene, kaş, göz ve dudaklara bakarak kişilik özellikleri tahmini yapmaya ne dersiniz?

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:55
Yüz şeklinde saklı karakterler

Alın

Kişilerin düşüncelerini geliştirme yöntemi hakkında bilgi veriyor.

Geniş alın

Güçlü bir hayal gücü ve entellektüel kişilik yapısını simgeliyor.


Dar alın

Kişinin dikkatli, zamanlamaya önem veren, matematiksel yetenekleri kuvvetli biri olduğunu anlatıyor. Bombeli bir alna sahip kişiler ise inisiyatif sahibi, uyumlu, paylaşımcı olarak kabul ediliyor. 

Gözler

Hayata bakış açısını ve stres karşısında ki davranış şeklini anlatıyor.

Çukur gözler

Ciddi ve gizemli oluyor.


Yakın gözler

Titiz, kararlı ve detaycı kişilik yapısına sahip oluyor.


Büyük gözler

Açık sözlülüğü, kibarlığı ve sözüne güvenirliliği yansıtıyor.

Küçük gözler

Dikkatini kolay toparlamayı ve kapalılığı simgeler ve hayata iyimser bakmayı sevmez.

Patlak göz

Hayata karşı hevesli ve alıngan oluyor.

Burun

İş hayatındaki tercihleri ve para konusuna bakışı simgeliyor.

Geniş burun

İş hayatında kendine güvenen ve sosyal yapısı olan kişiyi simgeliyor.

Dar burun

Kontrolcülüğü ve garanticiliği simgeliyor.

Büyük burun

İdealistliği ve lider olma isteğini temsil ediyor.

Küçük burun

İnsanlarla iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.


Yuvarlak ve şiş burun

Para konusunda başarıyı ve tasarruf düşüklüğünü gösterir.

Dudaklar

Düşünceleri ifadeyi simgeliyor.


Geniş dudaklar

Kişinin cömert olduğunu gösterir.


İnce dudaklar

Az ve öz konuşmayı, hırsı ve muhafazakarlığı gösteriyor.


Aşırı büyük alt dudak

Kişinin tembel ve zevke düşkün olduğunu anlatıyor.

Çene

Kendini savunma yöntemini ve saldırganlık düzeyini belirliyor.


Geniş çene

Otoriterliği, acımasızlığı ve enerjiyi simgeliyor.


Sivri çene

Çabuk sinirlenen yapıyı gösteriyor.

Yüz şekli

Kişinin duygusal ve zihinsel düzeyini belirliyor.


Aşırı uzun yüzlü

Kibirli olurlar.

Şişman yüzlü

Maddiyatçı, eğlenceye, rahatına düşkün olur.

Kaşlar

Hayata dair önemli kararların nasıl alındığı hakkında bilgi veriyor.


Aşağıya doğru kaşlar

Kişinin ilişkilerini ciddiye aldığını ve sahiplendiğini gösteriyor.


Kalkık kaşlar

Hırslı biri olduğunu ve kolay sinirlendiğini gösteriyor.

Uzun kaşlar

Güçlü ve mücadeleci kişilik yapısına sahiptir.

İnce kaşlar

Kolay vazgeçen ve esnek yapıya sahiptir.


Birleşik kaşlar

Maceracıdır.


Düz kaşlar

İyimserdir.

Kulaklar

Çevredekileri etkileme ve onlardan etkilenme düzeyini belirliyor.


Büyük kulaklar

Müziğe olan yeteneğini yansıtır.


Normal kulaklar

Ciddiyeti yansıtır.

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