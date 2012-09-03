Yüz şeklinde saklı karakterler

Alın



Kişilerin düşüncelerini geliştirme yöntemi hakkında bilgi veriyor.



Geniş alın



Güçlü bir hayal gücü ve entellektüel kişilik yapısını simgeliyor.





Dar alın



Kişinin dikkatli, zamanlamaya önem veren, matematiksel yetenekleri kuvvetli biri olduğunu anlatıyor. Bombeli bir alna sahip kişiler ise inisiyatif sahibi, uyumlu, paylaşımcı olarak kabul ediliyor.



Gözler



Hayata bakış açısını ve stres karşısında ki davranış şeklini anlatıyor.



Çukur gözler



Ciddi ve gizemli oluyor.





Yakın gözler



Titiz, kararlı ve detaycı kişilik yapısına sahip oluyor.





Büyük gözler



Açık sözlülüğü, kibarlığı ve sözüne güvenirliliği yansıtıyor.



Küçük gözler



Dikkatini kolay toparlamayı ve kapalılığı simgeler ve hayata iyimser bakmayı sevmez.



Patlak göz



Hayata karşı hevesli ve alıngan oluyor.



Burun



İş hayatındaki tercihleri ve para konusuna bakışı simgeliyor.



Geniş burun



İş hayatında kendine güvenen ve sosyal yapısı olan kişiyi simgeliyor.



Dar burun



Kontrolcülüğü ve garanticiliği simgeliyor.



Büyük burun



İdealistliği ve lider olma isteğini temsil ediyor.



Küçük burun



İnsanlarla iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.





Yuvarlak ve şiş burun



Para konusunda başarıyı ve tasarruf düşüklüğünü gösterir.



Dudaklar



Düşünceleri ifadeyi simgeliyor.





Geniş dudaklar



Kişinin cömert olduğunu gösterir.





İnce dudaklar



Az ve öz konuşmayı, hırsı ve muhafazakarlığı gösteriyor.





Aşırı büyük alt dudak



Kişinin tembel ve zevke düşkün olduğunu anlatıyor.



Çene



Kendini savunma yöntemini ve saldırganlık düzeyini belirliyor.





Geniş çene



Otoriterliği, acımasızlığı ve enerjiyi simgeliyor.





Sivri çene



Çabuk sinirlenen yapıyı gösteriyor.



Yüz şekli



Kişinin duygusal ve zihinsel düzeyini belirliyor.





Aşırı uzun yüzlü



Kibirli olurlar.



Şişman yüzlü



Maddiyatçı, eğlenceye, rahatına düşkün olur.



Kaşlar



Hayata dair önemli kararların nasıl alındığı hakkında bilgi veriyor.





Aşağıya doğru kaşlar



Kişinin ilişkilerini ciddiye aldığını ve sahiplendiğini gösteriyor.





Kalkık kaşlar



Hırslı biri olduğunu ve kolay sinirlendiğini gösteriyor.



Uzun kaşlar



Güçlü ve mücadeleci kişilik yapısına sahiptir.



İnce kaşlar



Kolay vazgeçen ve esnek yapıya sahiptir.





Birleşik kaşlar



Maceracıdır.





Düz kaşlar



İyimserdir.



Kulaklar



Çevredekileri etkileme ve onlardan etkilenme düzeyini belirliyor.





Büyük kulaklar



Müziğe olan yeteneğini yansıtır.





Normal kulaklar



Ciddiyeti yansıtır.