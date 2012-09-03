Yüz şeklinde saklı karakterler

Alın
Kişilerin düşüncelerini geliştirme yöntemi hakkında bilgi veriyor.
Geniş alın
Güçlü bir hayal gücü ve entellektüel kişilik yapısını simgeliyor.
Dar alın
Kişinin dikkatli, zamanlamaya önem veren, matematiksel yetenekleri kuvvetli biri olduğunu anlatıyor. Bombeli bir alna sahip kişiler ise inisiyatif sahibi, uyumlu, paylaşımcı olarak kabul ediliyor.
Gözler
Hayata bakış açısını ve stres karşısında ki davranış şeklini anlatıyor.
Çukur gözler
Ciddi ve gizemli oluyor.
Yakın gözler
Titiz, kararlı ve detaycı kişilik yapısına sahip oluyor.
Büyük gözler
Açık sözlülüğü, kibarlığı ve sözüne güvenirliliği yansıtıyor.
Küçük gözler
Dikkatini kolay toparlamayı ve kapalılığı simgeler ve hayata iyimser bakmayı sevmez.
Patlak göz
Hayata karşı hevesli ve alıngan oluyor.
Burun
İş hayatındaki tercihleri ve para konusuna bakışı simgeliyor.
Geniş burun
İş hayatında kendine güvenen ve sosyal yapısı olan kişiyi simgeliyor.
Dar burun
Kontrolcülüğü ve garanticiliği simgeliyor.
Büyük burun
İdealistliği ve lider olma isteğini temsil ediyor.
Küçük burun
İnsanlarla iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
Yuvarlak ve şiş burun
Para konusunda başarıyı ve tasarruf düşüklüğünü gösterir.
Dudaklar
Düşünceleri ifadeyi simgeliyor.
Geniş dudaklar
Kişinin cömert olduğunu gösterir.
İnce dudaklar
Az ve öz konuşmayı, hırsı ve muhafazakarlığı gösteriyor.
Aşırı büyük alt dudak
Kişinin tembel ve zevke düşkün olduğunu anlatıyor.
Çene
Kendini savunma yöntemini ve saldırganlık düzeyini belirliyor.
Geniş çene
Otoriterliği, acımasızlığı ve enerjiyi simgeliyor.
Sivri çene
Çabuk sinirlenen yapıyı gösteriyor.
Yüz şekli
Kişinin duygusal ve zihinsel düzeyini belirliyor.
Aşırı uzun yüzlü
Kibirli olurlar.
Şişman yüzlü
Maddiyatçı, eğlenceye, rahatına düşkün olur.
Kaşlar
Hayata dair önemli kararların nasıl alındığı hakkında bilgi veriyor.
Aşağıya doğru kaşlar
Kişinin ilişkilerini ciddiye aldığını ve sahiplendiğini gösteriyor.
Kalkık kaşlar
Hırslı biri olduğunu ve kolay sinirlendiğini gösteriyor.
Uzun kaşlar
Güçlü ve mücadeleci kişilik yapısına sahiptir.
İnce kaşlar
Kolay vazgeçen ve esnek yapıya sahiptir.
Birleşik kaşlar
Maceracıdır.
Düz kaşlar
İyimserdir.
Kulaklar
Çevredekileri etkileme ve onlardan etkilenme düzeyini belirliyor.
Büyük kulaklar
Müziğe olan yeteneğini yansıtır.
Normal kulaklar
Ciddiyeti yansıtır.
Yüz şeklinde saklı karakterler
Yıllarca beden ve psikoloji arasında bağlantı kurmaya çalışan Çinli bilginler, yüz okuma sanatı ’fizyonomi’yi geliştirerek yüz hatlarına göre karakter tiplerini sınıflandırdı. Burun, çene, kaş, göz ve dudaklara bakarak kişilik özellikleri tahmini yapmaya ne dersiniz?
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