Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Yüreğimizi dağlayan bir skandal daha

6 askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan araç hakkında şok gerçek.

28 Eylül 2012 Cuma 08:35
Yüreğimizi dağlayan bir skandal daha

Tunceli’de PKK’lıların bombalı araçla düzenlediği ve 6 askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan telefon şirketine ait aracın üzerindeki araç takip cihazının açık olduğu fakat aracın kurum yetkilileri tarafından izlenmediği iddia edildi.

Bunun üzerine şirketin genel merkezinden saldırıda kullanılan araçla ilgili ihmal iddialarını araştırmak için müfettiş gönderildi. Önceki gün araç takip cihazını teröristlerin kapattığı öne sürülmüştü.

Bomba yüklü aracın seyir defteri de araç takip cihazından ortaya çıktı. Buna göre, PKK’lılar olay günü 10.00 sıralarında Çılga köyü yakınlarında aracı kaçırdı. 1’i kadın 4 PKK’lı araçtaki 2 görevlinin cep telefonlarını aldıktan sonra PKK’lılardan 2’si görevlileri ormana götürdü.

Araçtaki takip cihazı kayıtlarına göre, 2 PKK’lı da araca bindi. Araca kırsal alanda bomba yükledikten sonra Çiçekli ile Aktuluk köyleri arasında defalarca tur atıp, Tunceli- Elazığ yoluna çıktı.

Aracı 16.30 sıralarında kent merkezine getirip, 16.58’de de patlama noktasına park etti. Uzaktan kumandayla infilak ettirilene kadar araç, yaklaşık 1 saat burada kaldı. PKK’lılar araçta bulunan takip sistemi cihazını ise fark etmedi. Şirket aracı bir arıza nedeniyle Çemişgezek ilçesine gitmek için yola çıkmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim