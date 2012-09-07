Yunus Yıldırım, FIFA kokartını bıraktı

Yunus Yıldırım, FIFA hakemliğini bıraktı.





Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Tüm hakem arkadaşlarımızla birlikte yurtdışında Türk hakemliğini en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalıştık. Her işin bir başlangıcı olduğu gibi mutlaka bir sonu da vardır. İlerleyen yıllarda genç hakemlerimizin ülkemizi yurtdışında daha iyi yerlere taşıyabileceğini düşünerek FIFA hakemliğini bıraktım'' diye konuştu.





FIFA hakemliğini bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu (MHK) yöneticilerinin de olumlu karşıladığını ifade eden Yıldırım, gelecek yıllarda yurt içinde görev almaya devam edeceğini söyledi.





Yıldırım, şöyle konuştu:





''Önümde henüz daha 3 yıllık bir hakemlik yapma şansım var. Fakat, ilerleyen yıllarda genç hakemlerimizin ülkemizi yurtdışında daha iyi yerlere taşıyabileceğini düşünerek FIFA hakemliğini bıraktım. Bu saatten itibaren bütün enerjimi sağlığım elverdiği sürece yurtiçindeki müsabakalara ayıracağım. Bugün, üst klasman hakemlerin yeterlilik testine katıldım. Bu vesileyle FIFA hakemi olarak son koşumu yapmış oldum. Yurtdışındaki müsabakalarda ilerleyen yıllarda görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah yüz akımız olurlar.''





''Gençlere yönelik jesti bizi mutlu etti''





MHK Başkanı Zekeriya Alp ise Yunus Yıldırım'a her zaman güvendiklerini dile getirerek, ''Yunus Yıldırım'ın gençlere yönelik böyle bir jest yapması bizi mutlu etti. Yunus Yıldırım'ın mesajı gelecekteki hakemler açısından da çok önemli. Biz kendisine güveniyoruz. Yunus Yıldırım yine Türkiye'deki diğer maçlarda yük kozlarımızdan biri olacak'' dedi.





Alp, Yunus Yıldırım'ın FIFA hakemliğini bırakması nedeniyle gelecek günlerde 1 ya da 2 hakemin FIFA kokartlı olmasını sağlamak için toplantı yapacaklarını ve ardından belirledikleri isimleri Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA'ya bildireceklerini sözlerine ekledi.