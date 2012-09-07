Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Yunus Yıldırım, FIFA kokartını bıraktı

Yunus Yıldırım, yaptığı açıklamada, Türk hakemliğinin 2008 yılından itibaren Avrupa'da büyük bir ivme yakaladığını belirtti.

07 Eylül 2012 Cuma 12:30
Yunus Yıldırım, FIFA kokartını bıraktı
Yunus Yıldırım, FIFA hakemliğini bıraktı.

Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Tüm hakem arkadaşlarımızla birlikte yurtdışında Türk hakemliğini en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalıştık. Her işin bir başlangıcı olduğu gibi mutlaka bir sonu da vardır. İlerleyen yıllarda genç hakemlerimizin ülkemizi yurtdışında daha iyi yerlere taşıyabileceğini düşünerek FIFA hakemliğini bıraktım'' diye konuştu.

FIFA hakemliğini bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu (MHK) yöneticilerinin de olumlu karşıladığını ifade eden Yıldırım, gelecek yıllarda yurt içinde görev almaya devam edeceğini söyledi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

''Önümde henüz daha 3 yıllık bir hakemlik yapma şansım var. Fakat, ilerleyen yıllarda genç hakemlerimizin ülkemizi yurtdışında daha iyi yerlere taşıyabileceğini düşünerek FIFA hakemliğini bıraktım. Bu saatten itibaren bütün enerjimi sağlığım elverdiği sürece yurtiçindeki müsabakalara ayıracağım. Bugün, üst klasman hakemlerin yeterlilik testine katıldım. Bu vesileyle FIFA hakemi olarak son koşumu yapmış oldum. Yurtdışındaki müsabakalarda ilerleyen yıllarda görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah yüz akımız olurlar.'' 

''Gençlere yönelik jesti bizi mutlu etti''

MHK Başkanı Zekeriya Alp ise Yunus Yıldırım'a her zaman güvendiklerini dile getirerek, ''Yunus Yıldırım'ın gençlere yönelik böyle bir jest yapması bizi mutlu etti. Yunus Yıldırım'ın mesajı gelecekteki hakemler açısından da çok önemli. Biz kendisine güveniyoruz. Yunus Yıldırım yine Türkiye'deki diğer maçlarda yük kozlarımızdan biri olacak'' dedi.

Alp, Yunus Yıldırım'ın FIFA hakemliğini bırakması nedeniyle gelecek günlerde 1 ya da 2 hakemin FIFA kokartlı olmasını sağlamak için toplantı yapacaklarını ve ardından belirledikleri isimleri Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA'ya bildireceklerini sözlerine ekledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim