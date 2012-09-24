Yunanistan İzmir'deki konsolosluğu satıyor

Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Yunanistan'ın ekonomik krizden dolayı 1. Kordon'daki ülkenin başkonsolosluk binasını satışa çıkardığını, kendilerinin de bu binaya talip olduğunu söyledi.



Tarihi binayı, ''evrensel hoşgörü söylemine yakışır'' şekilde butik müze haline getirerek kentin geleceğine armağan etmek istediklerini ifade eden Tartan, şöyle konuştu:



''Binayı kent kültüründe yaşatmayı düşünüyoruz. Bunun için hem bakanlıkların fonlarını hem de belediyelerin olanaklarını kullanmak istiyoruz.



Savaşı çağrıştıran söylemlerden çok barışın peşinde olmalıyız. İzmir, bütün din ve kültürlerin sevgi ile yoğrulduğu bir kent. O bina olsa olsa 1922 Smyrna Dostluk ve Barış Müzesi olarak İzmir'e daha çok yakışır. Bu müzede o dönem İzmir'de yaşayan Türk, Yunan, Musevi bütün yurttaşların giysileri, fotoğrafları sergilenebilir. Gelenek, görenekleri, komşulukları, kardeşlikleri anlatılabilir. Binanın bedeli konusunda temaslarımız sürüyor.''