Yunanistan’da kemer sıkmaya devam

Yunanistan'da yeni tasarruf önlemlerini protesto için kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve gitti. Genel grev çerçevesindeki protesto gösterilerinde anarşist gruplar polisle çatıştı. 100 kişi gözaltına alındı, 20'si tutuklandı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan troyka heyetinin isteğiyle hükümet tarafından 2013-2014 yılı için kamu harcamalarında yapılacak 11,5 milyar avroluk kesinti paketi ve sert kemer sıkma politikalarının protesto edildiği grev çerçevesinde yaklaşık 50 bin kişi, Atina'nın çeşitli meydanlarında toplanarak, Maliye Bakanlığı ve parlamentonun bulunduğu Sintagma meydanına yürüdü.

Yunanistan İşçi Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla yapılan genel grev ve protestolara, yerel yönetim ve kamu çalışanları, vergi memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları, avukatlar, mühendisler, banka memurları ve liman çalışanları katıldı.

Atina'nın merkezindeki protestolarda kendilerini "anarşist" olarak adlandıran gruplar polisle çatıştı. Sintagma Meydanı'na gelerek parlamento ve hükümet binalarını koruyan polislere taş, şişe ve molotof kokteyli atan gruplara polis gaz bombaları ile yanıt verdi.

Gaz bombaları ve göz yaşartıcı spreylerle parlamentonun bulunduğu meydandaki grubu dağıtan polis ile göstericiler arasında, Sintagma meydanına çıkan caddelerde çatışmalar yaşandı. Ara sokaklara kaçan göstericiler caddelerdeki çöpleri, bir ağacı ve meydandaki bir tanıtım standını ateşe verdi.