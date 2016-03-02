Yumurtayla İlgili Tartışmalar Çıkıyor Ayrıntılar başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Trt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Memleketten Haber Var adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Yumurtayla İlgili Tartışmalar Çıkıyor Ayrıntılar