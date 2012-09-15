Yumurta fiyatlarına yüzde 100 zam

Toptan satışlarda yüzde 100, perakendede ise yüzde 80'i aşan oranlarda zamlandı.



Üç hafta önce toptan fiyatı tanede 12 kuruş olan yumurta, dün itibarıyla 24 kuruşa çıktı. 30'luk koli ise perakendede 10 lirayı aştı.



Yumurta Üreticileri Birliği (Yum-Bir) Başkanı Derya Pala, okulların açılmasının ve havaların soğumasının aynı döneme denk geldiğini, bunun da iç piyasada talebi artırdığını söyledi.



Pala, fiyatların birkaç hafta içinde normal seviyesine gerileyeceğini kaydetti.



Zaman'ın haberine göre, üç hafta önce tanesi 12-13 kuruşa satılan yumurtanın fiyatı, geçen hafta 18, bu hafta başında da 24 kuruşa yükseldi.



Market ve bakkallarda ise büyüklüklerine göre 5,5 ile 7 lira arasında satılan 30'luk yumurta kolisi 10 lirayı aştı.



Yumurta üreticileri, son üç aydır maliyetlerin altında satış yaptıklarını belirtirken müşteriler ise spekülasyona dikkat çekiyor.



Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, çocuklarının iyi beslenmesini isteyen ailelerin kahvaltıda yumurtaya ağırlık vermesinin talebi artırdığını söyledi.



Özellikle Ramazan ayı ve okulların açılış döneminde bazı ürünlerin fiyatlarının arttığına dikkat çeken Kaya, "Yumurta sektörü, istikrarsız ve spekülasyona açık. Üretimin kıt olduğu dönemlerdeki fiyat artışını biliyoruz ama bol dönemlerdekini anlamakta güçlük çekiyoruz. TÜİK verilerine göre üretimde düşüş yok artış var. Bir ay önceye kadar 5-6 liraya satılan 30'luk yumurta kolisi semt pazarlarında bile 10 liranın üstünde fiyatla satılıyor. Bazı marketlerde bu 13,5 TL'yi buluyor. Üreticileri insafa davet ediyoruz" dedi.



Yum-Bir Başkanı Derya Pala ise yumurtanın hızlı tepki veren ve aniden yükselen bir ürün olduğunu belirterek, fiyatların üç hafta içinde normal seyrine gireceğini kaydetti.



Zamda maliyet artışlarının da ciddi etkisi olduğunu dile getiren Pala, "Temmuz ve ağustos aylarında maliyetler ciddi oranda yükselmesine rağmen fiyatları artıramadık. Maliyetlerimiz 17-18 kuruşa çıkarken 12-13 kuruşa yumurta sattık. Şu anda da mevsim olarak yumurta tüketiminin arttığı bir dönemdeyiz. Okulların açılması ve havaların soğuması talebi artırdı. Ayrıca vatandaşların yaylalardan şehre dönmesi ve alışverişin artması da yumurta tüketimini hızlandırdı" şeklinde konuştu.



Maliyetin tane başına 14-15 kuruşlardan 17-18 kuruşlara yükseldiğini söyleyen Pala, "Fiyatlar, iki hafta önce maliyetlerle ancak başa baş geldi. Geçen üç ay maliyetin altında satış yaparken son iki haftadır üstünde fiyatla satıyoruz. Yumurta fiyatlarını da arz talep dengesi belirliyor. Yumurta üretiminde azalma yerine artış var. Geçen iki ayda maliyet yükselişlerinden kaynaklı olarak üretime ara verilmişti. Ama 2011 senesine göre üretimimiz daha fazla olacak. Geçen sene 14 milyar adet üretim vardı, bu sene 15 milyarın üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Derya Pala'nın verdiği bilgiye göre, iç taleple birlikte ihracat da artışa geçti. Yaz boyunca 200-220 TIR arasında ihracat yapılırken bu miktar, eylül ayı itibarıyla 250-280 TIR'a çıktı.



Sektörün en önemli pazarı olan ve ihracatın yüzde 90'ının yapıldığı Irak'tan da ciddi talep geliyor ancak iç pazardaki talep, ihracattan daha fazla.



Çocuklarını okula gönderdikleri için her gün sabah kahvaltısında 3-4 yumurta tükettiklerini anlatan Adnan Sarısoy ise, zeytin, peynir, bal ve diğer ürünler hariç sadece yumurtaya aylık 40-50 liraya yakın para harcadıklarını artık bu ürünün kendileri için lüks haline geldiğini söyledi.



TÜİK: Üretim yüzde 17 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre temmuzda 1,2 milyar adet olan tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,8 arttı.



101 milyon adet olan kesilen tavuk sayısı da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 11,6 olarak gerçekleşti. 163 bin 806 ton olan tavuk eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 oranında arttı.